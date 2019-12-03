Ростовский губернатор поручил найти врачей в больницу Новочеркасска, где уволились медики

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил до 20 декабря подготовить перечень мер по трудоустройству врачей в инфекционную больницу Новочеркасска, откуда ранее уволились сотрудники стационара, что привело к остановке приема новых пациентов.

В специализированной инфекционной больнице Новочеркасска работали три врача стационарного отделения. Двое врачей возрастом старше 70 лет уволились по собственному желанию в ноябре 2019 года. По данным администрации, доктор-инфекционист - заведующий отделением - находится на больничном, он также написал заявление об увольнении.

"Поручил в срочном порядке подготовить конкретный перечень мер, которые нужно принять, чтобы здесь работали врачи. Рассчитываю, что он будет реализован уже до 20 декабря", - написал Голубев в Instagram.

По его словам, сложившаяся в больнице ситуация - "не что иное, как элементарная невнимательность к проблемам людей, наглядный факт неразворотливости местных властей".

Он добавил, что параллельно с этим в городе ведется проектирование большого медицинского комплекса. "Проект должен быть готов к концу 2020 года. Этот комплекс на 900 коек, где будут представлены все направления медуслуг", - добавил губернатор.

Больные с инфекционными заболеваниями будут доставляться из Новочеркасска автомобилями скорой помощи в стационар профильных отделений центральной районной больницы Аксайского района Ростовской области и городской больницы Ростова-на-Дону. Дети до 18 лет с острыми респираторными инфекциями, ангинами и внебольничными пневмониями будут проходить лечение в детской городской больнице Новочеркасска.