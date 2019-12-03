Путин осмотрел коллекцию олимпийских артефактов

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Российский международный олимпийский университет (РМОУ) осмотрел частную коллекцию олимпийских артефактов, принадлежащую главе "Интерроса" Владимиру Потанину.

Выставка состоит из нескольких стендов, каждый из которых посвящен отдельной Олимпиаде. На стендах представлены медали, факелы, горны и другие экспонаты. Экскурсию по выставке для президента провел сам Потанин.

Путин особо остановился у стенда Олимпиады в Лиллехаммере в 1994 году. "Я там был", - сказал он. Лиллехаммер, деревушка такая, милая очень", - добавил Путин.

По словам Потанина, это была первая Олимпиада, где Россия вышла под своим флагом, а также заняла первое место в командном зачете.

Коллекция олимпийских наград насчитывает около 400 экспонатов и продолжает пополняться. Сейчас в ней представлены экспонаты со всех Олимпиад, начиная с Афин-1896 и заканчивая Пхёнчханом-2018.

Коллекция включает 135 золотых, серебряных и бронзовых медалей летних и зимних Олимпийских игр, 78 памятных медалей 1836-2016 годов, 30 факелов Олимпийского огня 1936-2018 годов, 92 диплома призеров и участников игр 1900-2016 годов, 39 почетных знаков, медалей и орденов 1936-1982 годов, включая пять артефактов без даты, семь кубков, статуэток, горнов Игр разных лет.

В год пятилетия сочинской Олимпиады коллекция отправилась в мировое турне. Отправной точкой стал Минск, где выставка были приурочена ко II Европейским играм. Предполагается, что дальше экспозиции, составленные из различных предметов выставки, будут показаны на крупнейших мировых спортивных событиях, например, на XXIV зимних Олимпийских Играх в Пекине в 2022 году.