Эксперт по делу Егора Жукова сообщил, что не имеет профильного образования

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Эксперт Александр Коршиков, который проводил лингвистическую экспертизу по делу студента Высшей школы экономики Егора Жукова, обвиняемого в призывах к экстремизму, сообщил в суде, что не имеет профильного образования, но проходил спецподготовку.

Ранее в СМИ появилась информация, что экспертизу по делу Жукова делал не лингвист. "По первому образованию я физик, кандидат физико-математических наук. Диплома лингвиста у меня нет, но я прошел переподготовку на территории секретной воинской части", - сказал он. Коршиков также отметил, что не имеет высшего юридического образования, но ему в работе "это не нужно". Он также объяснил во время допроса в суде, в каких именно фразах блогера есть признаки призывов к насилию, и перечислил их.

Ранее в суде был зачитан текст экспертизы видеороликов, изготовленных Жуковым. Исходя из того, что сказано в материале исследования, специалист усмотрел признаки экстремизма в нескольких фразах блогера.

Как следует из обвинительного заключения, "Жуков не позднее 11 декабря 2012 года решил привлечь неограниченный круг лиц к антиправительственной деятельности". "Для этого в период с 2012 по 2017 год Жуков разместил на своем канале Youtube несколько роликов, совершив деяния, предусмотренные ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к экстремизму")", - сказал гособвинитель.

Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках (ст. 121 УК РФ), а через месяц по ходатайству следствия переведен под домашний арест, срок которого установлен до 27 декабря. Позднее СК данное обвинение снял и предъявил новое - в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Поводом для обвинения стали ролики, опубликованные на его YouTube-канале. Поддержать Жукова в зале суда пришли преподаватели ВШЭ, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, который символически устроил подсудимого в штат газеты в знак его поддержки.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более тысячи человек. СК возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. В ходе расследования были арестованы более 10 человек.