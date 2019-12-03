Госдума вводит общие нормы проведения единого экзамена для иностранцев

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник в первом чтении правительственный законопроект о введении единой процедуры проведения комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев.

Согласно тексту, такой экзамен должен проводиться осуществляющими образовательную деятельность организациями из специального перечня, утвержденного Минобрнауки.

Сегодня субъекты РФ самостоятельно утверждают порядок и форму проведения комплексного экзамена, а также список организаций, которые его проводят. Министерством также определяется, какие на экзамене должны использоваться контрольные измерительные материалы - комплексы заданий стандартизированной формы, разработанные на основе требований к минимальному уровню знаний.

Формы и порядок проведения комплексного экзамена, требования к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи экзамена, порядок и сроки хранения материалов его проведения, а также формы сертификата и технические требования к нему, согласно законопроекту, также должны утверждаться на федеральном уровне, а не на региональном, как сейчас. Сроки действия выдаваемого сертификата о владении русским языком, необходимого для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство и разрешения на работу, утверждаются правительством.

В законопроекте уточняется, что требования к уровню знаний устанавливаются в зависимости от цели иностранного гражданина.