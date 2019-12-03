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На открытие пунктов выдачи паспортов РФ жителям Донбасса выделили более 144 млн рублей

МВД обязано проконтролировать использование бюджетных средств и предоставить соответствующий доклад до 1 февраля 2020 года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Свыше 144 миллионов рублей выделено МВД России для открытия четырех новых дополнительных пунктов выдачи российских паспортов жителям ЛНР и ДНР. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано во вторник на официальном интранет-портале правовой информации.

"В целях повышения эффективности проведения мероприятий по приему в гражданство РФ в упрощенном порядке отдельных категорий иностранных граждан выделить МВД России из резервного фонда правительства РФ в 2019 году бюджетные ассигнования в размере 144229,9 тыс. рублей, имея в виду обеспечение функционирования четырех дополнительных пунктов выдачи документов, удостоверяющих личность гражданина РФ, и комплектование личным составом подразделения по вопросам миграции Главного управления МВД России по Ростовской области", - говорится в документе.

Также в нем отмечено, что МВД обязано проконтролировать использование бюджетных средств и предоставить соответствующий доклад до 1 февраля 2020 года.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. А 17 июля другим указом президента РФ категория граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке, была расширена.

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