{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Нарышкин предложил выпустить марку, посвященную 200-летию открытия Антарктиды

Антарктиду открыла экспедиция Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шлюпах "Восток" и "Мирный". Плавание началось в июле 1819 года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин заявил, что к 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева будет выпущена памятная почтовая марка. Об этом он сообщил во вторник на встрече с председателями региональных отделений РИО.

На встрече заместитель генерального директора Музея мирового океана в Калининграде Алексей Буданов предложил выпустить юбилейную монету, посвященную этому событию.

"Давайте марку выпустим [к 200-летию открытия Антарктиды]. <…> Давайте подумаем и над одним, и над другим, но то, что выпустить несложно марку, мы периодически к историческим датам это делаем, коллеги поддерживают нас в таких начинаниях, и мы всегда в торжественной обстановке проводим церемонию гашения этих марок. Марку я гарантирую", - сказал председатель РИО.

Антарктиду открыла экспедиция Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шлюпах "Восток" и "Мирный". Плавание началось в июле 1819 года и завершилось в августе 1821 года, его целью было доказательство существования "Неведомой Южной земли". В ходе экспедиции суда обошли вокруг всей Антарктиды. Датой ее открытия считается 28 января 1820 года, когда корабли подошли к материку.

1 ноября учебный парусник "Паллада" отправился в кругосветное плавание в честь 200-летия открытия Антарктиды, а в первой декаде декабря в кругосветное путешествие из Калининграда выйдут барки "Седов" и "Крузенштерн". Ожидается, что все три парусника встретятся на юге Атлантики, где состоится 200-мильная гонка, посвященная юбилею.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Российские соотечественники возложили цветы к могиле красноармейцев в Базеле
В торжественной церемонии также приняли участие дипломаты и представители швейцарских властей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС