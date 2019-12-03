Нарышкин предложил выпустить марку, посвященную 200-летию открытия Антарктиды

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин заявил, что к 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева будет выпущена памятная почтовая марка. Об этом он сообщил во вторник на встрече с председателями региональных отделений РИО.

На встрече заместитель генерального директора Музея мирового океана в Калининграде Алексей Буданов предложил выпустить юбилейную монету, посвященную этому событию.

"Давайте марку выпустим [к 200-летию открытия Антарктиды]. <…> Давайте подумаем и над одним, и над другим, но то, что выпустить несложно марку, мы периодически к историческим датам это делаем, коллеги поддерживают нас в таких начинаниях, и мы всегда в торжественной обстановке проводим церемонию гашения этих марок. Марку я гарантирую", - сказал председатель РИО.

Антарктиду открыла экспедиция Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шлюпах "Восток" и "Мирный". Плавание началось в июле 1819 года и завершилось в августе 1821 года, его целью было доказательство существования "Неведомой Южной земли". В ходе экспедиции суда обошли вокруг всей Антарктиды. Датой ее открытия считается 28 января 1820 года, когда корабли подошли к материку.

1 ноября учебный парусник "Паллада" отправился в кругосветное плавание в честь 200-летия открытия Антарктиды, а в первой декаде декабря в кругосветное путешествие из Калининграда выйдут барки "Седов" и "Крузенштерн". Ожидается, что все три парусника встретятся на юге Атлантики, где состоится 200-мильная гонка, посвященная юбилею.