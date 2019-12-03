Жители Нальчика приняли участие в тесте на знание проблем людей с инвалидностью

НАЛЬЧИК, 3 декабря. /ТАСС/. Жители Нальчика приняли участие в тотальном тесте "Доступная среда", который впервые прошел в России во вторник, он приурочен к Международному дню инвалидов, отмечаемому 3 декабря. Об этом сообщила журналистам координатор проекта в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) Алина Накова.

"Данное мероприятие в стенах Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) организовано кафедрой устойчивого развития и центром инклюзивного образования КБГУ. Все министерства и ведомства помогают в информационном сопровождении, в зале присутствуют более 240 человек - представители различных ведомств республики, а также подведомственные подразделения министерства труда занятости и социальной защиты, Минкультуры, Минобрнауки и здравоохранения. Контингент очень разный, и очень приятно, что на данном мероприятии присутствовало более взрослое поколение и студенты, потому что именно они чаще всего входят в эту коммуникацию", - сказала Накова.

Основная цель - повышение уровня осведомленности населения о проблемах, с которыми сталкиваются лица с ограниченными возможностями здоровья и повышение уровня эффективной коммуникации с ними. "Тест довольно несложный, содержит в себе 50 вопросов, на обсуждение дается 60 минут. Это то, с чем мы больше всего сталкиваемся, это очень важно, потому что чаще всего возникают конфликты и какие-то недопонимания", - добавила Накова.

По итогам мероприятия, после прохождения теста, все участники очного формата посмотрели в прямой трансляции театральную постановку детей с расстройством аутистического спектра. Прохождение теста транслировался в интернете в онлайн-режиме.

Очно тестирование состоялось на площадках, организованных в "Точках кипения" в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Нальчике, Екатеринбурге, Владивостоке и Ростове-на-Дону. Также в инициативном порядке подключились площадки в Красноярском, Забайкальском краях и Курской области, рассказали организаторы теста. Дистанционное участие можно было принять из любой точки страны на официальной странице проекта тотальный тест "Доступная среда".

Международный день инвалидов был утвержден резолюцией Генассамблеи ООН от 14 октября 1992 года с целью привлечения внимания к проблемам инвалидов. По данным Минтруда, в России на 1 октября 2019 года насчитывалось 11,95 млн инвалидов, в том числе 679,9 тыс. детей-инвалидов.