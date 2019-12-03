Музей противодействия терроризму в Беслане будет способствовать патриотическому воспитанию

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 декабря. /ТАСС/. Создание музея противодействия терроризму в школе Беслана, где в 2004 году произошел теракт, будет способствовать патриотическому воспитанию. Такое мнение выразила в беседе с корр. ТАСС председатель организации "Матери Беслана" Сусанна Дудиева.

"Музей в школе № 1 - месте, где произошли жестокие убийства детей, взрослых - необходим. Он сможет научить ответственности, сплоченности, доброте, способствовать патриотическому воспитанию молодежи, объединению против зла и насилия", - сказала Дудиева.

Музей планируется создать в течение трех лет в разрушенной при теракте школе. В нем будут представлены материалы из домашних архивов, вещи, фотографии бывших заложников, спасателей, в том числе из числа гражданских лиц, которые погибли. Там будут представлены и видеоматериалы, созданные во время и после трагедии, часть из которых ранее нигде не демонстрировалась.

Отдельное место в музее будет посвящено памяти жертв терактов, произошедших в разных уголках мира. "У нас уже состоялся разговор с послом Испании, Франции, они также считают важным создание музея. Мы пришли к устному соглашению, что они и представители других стран помогут с материалами для наполнения музея", - сказала Дудиева. По ее словам, ежедневно школу № 1 посещает около 100 человек не только из числа жителей республики, но и иностранцы, жители других регионов страны, которые считают долгом отдать дань памяти жертвам теракта.

"С созданием музея в школе, она многие годы еще будет выполнять свою первоначальную функцию как воспитательного и образовательного учреждения. Беслан же должен стать городом детства, где должна быть создана вся инфраструктура для этого. Все эти мероприятия отражены в генплане развития Беслана. Это главные задачи наряду с важностью сохранения памяти тех, кто погиб от рук террористов", - отметила Дудиева.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы № 1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей.