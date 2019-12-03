Власти Перми окажут помощь семье мальчика, на которого напали бездомные собаки

ПЕРМЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Перми окажут финансовую помощь семье семилетнего мальчика, на которого в пятницу во время прогулки напали бездомные собаки, выплата составит 300 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"По поручению главы Перми Дмитрия Самойлова семье пострадавшего от укусов собак мальчика будет оказана финансовая помощь. Средства в размере 300 тысяч рублей будут выделены из резервного фонда, также организована психологическая поддержка семьи. Социальное сопровождение семьи взяло на себя территориальное управление Минсоцразвития края по городу Перми. Процедура выделения средств уже запущена", - отмечается в сообщении.

Ранее пресс-служба Следственного управления СК России по региону сообщала о том, что вечером 29 ноября во время прогулки на улице в Мотовилихинском районе Перми на семилетнего ребенка "набросилась стая бездомных собак, которые покусали его", в результате ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность" по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками Пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек, а мэр Перми Дмитрий Самойлов уволил его руководителя. Также он принял решение увеличить число ловцов бездомных животных, усилить патрулирование, взаимодействие с территориальными общественными самоуправлениями (ТОС).