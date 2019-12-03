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Волонтеры предложат темы для форума АНО "Россия - страна возможностей"

Как сообщили в организации, волонтеры также смогут высказать пожелания по спикерам, активностям и навыкам, которые бы им хотелось приобрести на мероприятии

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Организаторы форума "Россия - страна возможностей", который пройдет в следующем году, соберут предложения по поводу его формата и возможных тем для обсуждения, опросив волонтеров, собравшихся на Международном форуме добровольцев в Сочи. Об этом сообщила во вторник пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

"На форуме волонтеров мы вместе продумаем формат работы и содержательную часть форума "Россия - страна возможностей", который мы проведем в следующем году", - приводит пресс-служба слова гендиректора АНО Алексея Комиссарова.

В пресс-службе уточнили, что на площадке форума волонтеров будет работать стенд АНО. "На этом стенде волонтеры смогут предложить свои темы форума, озвучить пожелания по спикерам, активностям и навыкам, которые бы им хотелось приобрести на мероприятии", - уточнили в пресс-службе. "Все собранные данные будут тщательно проанализированы и классифицированы, наиболее яркие и востребованные будут включены в программу форума "Россия - страна возможностей", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, посетители стенда смогут познакомиться с образовательными программами мастерской управления "Сенеж" и зарегистрироваться на конкурс "Мой первый бизнес".

Международный форум добровольцев проходит в Сочи с 2 по 5 декабря, он приурочен к Дню добровольца, который отмечается 5 декабря. Мероприятие объединяет более 7,5 тыс. участников из России и зарубежных стран. В рамках форума состоится церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Доброволец России - 2019". В этом году грантовый фонд составил 45 миллионов рублей, что в три раза больше, чем в прошлом.

Теги
Россия
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