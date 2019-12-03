Российские соотечественники возложили цветы к могиле красноармейцев в Базеле

ЖЕНЕВА, 3 декабря. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Российские соотечественники, живущие и работающие в Швейцарии, отдали дань памяти советским воинам, погибшим в борьбе с нацизмом. В отмечаемый во вторник День неизвестного солдата они возложили в Базеле цветы на могиле советским воинам, погибшим в 1942 году во время бегства из нацистского плена.

В торжественной церемонии на базельском кладбище Хёрнли, где нашли последний приют четверо красноармейцев, приняли участие российские соотечественники, дипломаты и представители швейцарских властей. Состоялась акция "Горсть памяти": землю, взятую с могилы, доставят в мемориальный комплекс Главного храма Вооруженных сил России, который откроется в 2020 году в парке "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. У памятника воинам отслужили панихиду. Церковный камерный хор "Покров" исполнил песню "Журавли", посвященную погибшим солдатам.

"Проходят годы, но память о тех, кто пожертвовал своей жизнью ради нас с вами, останется навсегда", - сказал, выступая на торжественной церемонии, посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. Мемориал советским воинам на базельском кладбище - место поминовения всех солдат Красной Армии, погибших в борьбе с нацистской Германией, отметил он. "К сожалению, в некоторых государствах забывают уроки исторического прошлого и пытаются героизировать нацистов, поменять местами палачей и жертв. Но наша сила в памяти, мы должны передать эту память детям, внукам и правнукам", - подчеркнул Гармонин.

"Мы убеждаемся, что год от года становится все больше участников памятных мероприятий. Здесь представители русскоязычной общины из разных городов Швейцарии, а также представители властей Базеля, которые оказывают нам всяческую помощь", - сказал посол РФ в интервью ТАСС. "Важно, чтобы в последующих поколениях сохранилась память о жертвах, которые понесла в войне наша страна, весь многонациональный советский народ, чтобы не допустить возрождения фашизма", - отметил он.

Не дать переписать историю

Международный пресс-секретарь "Бессмертного полка России" Светлана Конев поблагодарила всех, кто пришел в День неизвестного солдата помянуть погибших красноармейцев. В Швейцарии 3 декабря обычный рабочий день, отметила она, выступая на мемориальной церемонии. "Я признательна всем вам, кто нашел возможность в этот день приехать сюда и отдать дань памяти, - сказала Конев. - Низкий поклон всем вам за то, что здесь вы и ваши дети с цветами, за то, что ваши дети знают о неизвестном солдате, за то, что в ваших семьях хранится память о Великой Отечественной войне, потому что сейчас, к сожалению, в странах Европы предпринимаются попытки переписать историю".

"День неизвестного солдата - наш ответ тем, кто в Европе сносит памятники советским воинам, - подчеркнула пресс-секретарь в беседе с корреспондентом ТАСС. - Пока есть люди, для которых эта память свята, пока мы не даем переписать историю, она не будет переписана".

"Это очень трогательная церемония Российской Федерации. Мы гордимся тем, что она могла состояться в Базеле, - поделился с корреспондентом ТАСС своим мнением об акции "Горсть памяти" министр правительства Базеля Ханс-Петер Вессельс. - Для небольшой Швейцарии это очень особенное событие". "Мы получили дружескую просьбу российского посольства, и, безусловно, мы отреагировали позитивно на то, чтобы горсть земли с могилы в Базеле была перевезена в Россию в память о солдатах", - сказал министр.

Памятник в Базеле

Соблюдавшая нейтралитет Швейцария не участвовала во Второй мировой войне, но на ее территории есть могила советских воинов. На кладбище Хёрнли нашли последний приют четверо военнослужащих, погибших во время побега из нацистского плена. Известны фамилии только двоих из них. Это Григорий Титов и Иван Сумачев.

Кроме их имен на монументе из серого гранита высечены имена еще 21 военнослужащего советской армии, которые тоже погибли или скончались от ран в разных городах Швейцарии. Их могилы не сохранились, но память о них жива.