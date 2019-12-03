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В двух городах Таиланда впервые провели акцию по случаю Дня Неизвестного Солдата

Акция прошла в Паттайе и Пхукете

БАНГКОК, 3 декабря. /ТАСС/. Акция, посвященная Дню Неизвестного Солдата, впервые прошла во вторник в двух таиландских городах - Паттайя и Пхукет. Об этом сообщила ТАСС координатор движения "Бессмертный полк" в Таиланде Ирина Новикова.

"В Паттайе у нас прошли занятия в первом и втором классах, а также подготовительной группе детского сада, - сказала она. - У первых классов было два урока, во время которых детям рассказали о том, что такое Вечный огонь и как возникла традиция отмечать День Неизвестного Солдата". "Дети прослушали рассказы, посмотрели фильм и выполнили творческие работы, изобразив памятник со звездой", - поделилась Новикова, добавив, что занятия прошли хорошо.

По ее словам, занятия на Пхукете прошли в аналогичном ключе, поскольку работа была построена по одному сценарию. "Данный тематический урок - это пробная форма, которая призвана поддержать саму акцию и выяснить насколько они (дети - прим. ТАСС) восприимчивы к этой теме. Сегодня мы увидели в них все то русское, что было у наших родителей, и оно живо, поскольку генетическая память передается из поколения в поколение и она еще пока не потеряна. Наша задача развивать, поддерживать и передавать ее далее", - уверена Новикова.

"Родителям очень нравится, что мы придерживаемся этой стратегии, поэтому я считаю, что постепенно мы будем менять уровень мероприятий, - отметила она. - Пока рано говорить об этом, но я думаю, что через год мы расширим позиции". "Нужно продумать и предложить подходящие форматы, может быть, мы сделаем концертную программу или запустим интернет-флэшмоб по территории всего Таиланда", - предположила координатор.

По ее словам, в этом году акция прошла в Таиланде впервые. "Мы всегда отмечали только 9 мая, - пояснила она. - Я надеюсь, что в будущем мы сможем привлечь к участию в акции тайских студентов, которые изучают русский язык, но на сегодняшний день нам это сделать не удалось, поскольку сейчас у них проходят экзамены". "Мы поняли, что эту тему стоит развивать", - подытожила Новикова.

День Неизвестного Солдата призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории России или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными. Он отмечается с 2014 года 3 декабря в связи с тем, что в этот день в 1966 году прах неизвестного советского воина, погибшего в Великую Отечественную войну, был перезахоронен в Александровском саду у стен Московского Кремля.

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