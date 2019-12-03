Грета Тунберг добралась на катамаране из США в Португалию

МАДРИД, 3 декабря. /ТАСС/. Экоактивистка Грета Тунберг, отказавшаяся от авиаперелетов из-за их вреда для экологии, прибыла во вторник в Португалию на 15-метровом катамаране. Кадры ее прибытия показала газета "El País" .

Тунберг сошла на берег в Лиссабоне после 21-дневного путешествия из США. Из Португалии она направится в Мадрид, чтобы попасть на 25-ю конференцию Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25), которая продлится до 13 декабря. Ожидается, что активистка прибудет в испанскую столицу в среду утром на поезде.

Напомним, Тунберг поехала в Америку специально для посещения двух крупных мероприятий, одним из которых должна была стать конференция ООН по климату в декабре в Чили. В конце октября президент Чили Себастьян Пиньера объявил об отмене форума из-за протестов в стране, а уже на следующий день власти Испании предложили провести мероприятие в Мадриде.

1 ноября исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноза сообщила, что конференция пройдет со 2 по 13 декабря в испанской столице. Тогда Тунберг попросила сторонников помочь ей найти транспорт, чтобы пересечь Атлантический океан.