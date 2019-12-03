Полиция Парижа приказала закрыть магазины и кафе по пути следования манифестации 5 декабря

ПАРИЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Префектура полиции Парижа предписала закрыть магазины, кафе, рестораны и все другие заведения по пути следования манифестации против пенсионной реформы, которая состоится 5 декабря. Об этом говорится в распространенном во вторник распоряжении префектуры.

"Владельцы и арендаторы магазинов и кафе на бульварах Денэн, Мажанта, Вольтер, а также на площадях Республики и Нации должны закрыть свои заведения до окончания манифестации (примерно 21:00 мск - прим. ТАСС)", - говорится в документе. Также указ префекта запрещает парковку на указанных улицах. Помимо этого, владельцы ресторанов должны будут убрать со своих террас всю мебель и другие предметы, которые могли бы быть использованы в качестве оружия.

Массовая акция протестов против проекта пенсионной реформы пройдет во Франции 5 декабря. Ожидается, что в манифестации примут участие железнодорожники, сотрудники авиакомпаний, студенты, преподаватели.