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Акции протеста во Франции

Полиция Парижа приказала закрыть магазины и кафе по пути следования манифестации 5 декабря

Также владельцы ресторанов должны будут убрать со своих террас всю мебель и другие предметы, которые могли бы быть использованы в качестве оружия

ПАРИЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Префектура полиции Парижа предписала закрыть магазины, кафе, рестораны и все другие заведения по пути следования манифестации против пенсионной реформы, которая состоится 5 декабря. Об этом говорится в распространенном во вторник распоряжении префектуры.

"Владельцы и арендаторы магазинов и кафе на бульварах Денэн, Мажанта, Вольтер, а также на площадях Республики и Нации должны закрыть свои заведения до окончания манифестации (примерно 21:00 мск - прим. ТАСС)", - говорится в документе. Также указ префекта запрещает парковку на указанных улицах. Помимо этого, владельцы ресторанов должны будут убрать со своих террас всю мебель и другие предметы, которые могли бы быть использованы в качестве оружия.

Массовая акция протестов против проекта пенсионной реформы пройдет во Франции 5 декабря. Ожидается, что в манифестации примут участие железнодорожники, сотрудники авиакомпаний, студенты, преподаватели.

Теги
ФранцияАкции протеста во Франции
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