Родственники находящихся в лагерях Ирака и Сирии россиян попросили помощи у Путина

ГРОЗНЫЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Родственники находящихся в лагерях для беженцев Ирака и Сирии женщин и детей из России написали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть их близких на родину, сообщила ТАСС член совета по правам человека при главе Чечни и рабочей группы по спасению российских женщин и детей из зоны конфликта на Ближнем Востоке Хеда Саратова.

"Близкие родственники женщин и детей, находящихся в Сирии и Ираке, решили составить обращение к президенту страны. Потому что состояние содержания в лагерях для беженцев очень плачевное - почти каждый день умирают дети, палатки, в которых содержатся заключенные, снесены, они остались под открытым небом, там по колено стоит вода, ситуация очень тяжелая. Родственники не знают, куда стучаться, потому решили обратиться к президенту страны, чтобы ускорить процесс возвращения их близких на родину, чтобы и наказание по составу преступления, которое они совершили, они могли понести на родине", - сказала Саратова, добавив, что под обращением, которое было направлено в администрацию президента страны, подписались более 2 тыс. человек.

По ее словам, женщины и дети находятся в лагерях для беженцев под охраной и на территории этих стран они не осуждены.

Проблема присутствия детей российских граждан в Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. С 2017 года детский омбудсмен вместе с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами выработали алгоритм действий, благодаря которому дети из Ирака возвращались в РФ. С декабря 2018 года из Ирака в Россию было вывезено 122 ребенка, в их числе 32, доставленные самолетом МЧС 18 ноября. Посол РФ в Ираке заявил в интервью ТАСС, что операция по возвращению российских детей практически завершена, и в Багдаде их почти не осталось.