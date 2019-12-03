Арнольд Шварценеггер не смог попасть на саммит по климату в Мадриде

МАДРИД, 3 декабря. /ТАСС/. Актер и политик, бывший губернатор Калифорнии и борец с изменением климата Арнольд Шварценеггер не смог принять участие в запланированном на вторник мероприятии в Мадриде в рамках Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25).

Шварценеггера ожидали на COP25 утром, тем не менее актер так и не появился на мероприятии. Как уточнили организаторы, он не смог попасть на саммит по "личным мотивам". Хотя из соображений безопасности точные причины не называются, организаторы мероприятия обратили внимание на то, что некоторые ораторы не смогли до сих пор попасть в Мадрид из-за неблагоприятных погодных условий в США.

Пока нет информации, сможет ли Шварценеггер посетить конференцию, которая продлится до 13 декабря.

Изначально предполагалось, что COP25 состоится в Бразилии. Однако власти страны отказались от проведения конференции, объяснив это сменой правительства и финансовыми затруднениями. Принять форум вызвалось Чили, но и там провести его не удалось.

В конце октября президент страны Себастьян Пиньера объявил об отмене саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и конференции по климату из-за массовых протестов против повышения стоимости проезда в метро. В результате было решено перенести конференцию в Мадрид. Несмотря на то, что COP25 состоится в Испании, саммит проходит под председательством Чили.