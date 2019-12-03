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В Баку возложили цветы к мемориалу воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Председатель республиканского совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджана Джалил Халилов считает, что подобные акции необходимы для патриотического воспитания молодежи и недопущения искажения истории

БАКУ, 3 декабря. /ТАСС/. Память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, почтили в столице Азербайджана в День Неизвестного Солдата. Церемония прошла в парке, носящем имя известного советского разведчика, уроженца Баку Рихарда Зорге (1895-1944). Ее участники возложили цветы к установленному здесь мемориалу павших героев, зажгли свечи.

"Сегодняшняя акция организована Республиканским комитетом ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана совместно с землячеством казаков. К нам присоединились члены общественного движения "Волонтеры Победы", которые будут помогать в организации всех мероприятий, приуроченных с 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - сказала в беседе с корреспондентом ТАСС координатор движения "Бессмертный полк" в Азербайджане Виктория Кабанадзе. По ее словам, возложение цветов к памятникам героям войны пройдет и в других местах азербайджанской столицы, а в школах состоятся уроки памяти.

"Думаю, что такие акции очень важны особенно сейчас, когда некоторые круги пытаются пересмотреть историю Второй мировой [войны] и Великой Отечественной войны, исказить факты, принизить роль советского народа в обеспечении Победы. Наши граждане не должны забывать эту историю", - отметила она.

История требует ответственного подхода

Председатель республиканского совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил страны Джалил Халилов также считает, что подобные акции необходимы для патриотического воспитания молодежи, недопущения искажения истории. "Сейчас порой пытаются героизировать фашистов и их прислужников, оправдать их, ставят им памятники. С историей нельзя так обращаться. Пока живы ветераны Великой Отечественной войны (в Азербайджане их осталось 420 человек), они должны доводить правду о войне, героизме всех народов Советского Союза, спасших мир от фашизма, до молодежи. Молодежь должна гордиться своими предками, победившими в войне", - сказал Халилов. Он также подчеркнул, что ветеранская организация Азербайджана считает необходимым восстановление атмосферы дружбы народов, которая помогла в годы войны добиться Победы.

"Мы хотим, чтобы накануне 75-летия Победы все конфликты на постсоветском пространстве были урегулированы и мы встретили этот великий праздник в условиях мира, взаимопонимания и сотрудничества", - сказал он. По мнению Халилова, акция в память о героях Великой Отечественной войны - еще одна возможность подчеркнуть большой вклад Азербайджана в Победу на фронте и в тылу.

Незабываемый подвиг

В свою очередь участвовавшая в церемонии представительница землячества казаков в Азербайджана Людмила Муталипова отметила в беседе с корреспондентом ТАСС, что подвиг героев войны не должен быть забыт. "Мы пришли сегодня возложить цветы к этому мемориалу, потому что память о людях, погибших в годы войны, всегда живет в нашем сердце", - сказала она. Муталипова отметила, что ее отец сражался на фронтах Великой Отечественной войны и дошел до Берлина, а двое его братьев погибли.

"Так что все это мне очень близко. Мы всегда должны хранить память о героях войны. Они шли на фронт, думая только об одном, - защитить Родину. Нельзя допустить, что молодое поколение забыло их подвиг, не знало, кому оно обязано сегодняшней мирной жизнью", - добавила она.

Вклад Азербайджана

На фронтах Великой Отечественной войны сражались до 700 тыс. уроженцев Азербайджана, более половины из них пали на поле боя, 128 - получили высокое звание Героя Советского Союза, 14 - стали полными кавалерами ордена Славы. Кроме того, Азербайджан внес большой вклад в Победу, обеспечивая фронт горючим.

В годы войны в Баку производилось более 130 видов вооружений и боеприпасов, в том числе реактивные системы залпового огня, известные в народе как "Катюша". Баку также считался крупной госпитальной базой, здесь действовали 32 эвакогоспиталя.

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