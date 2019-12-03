Архангельские школы получат 48 новых автобусов до конца года

АРХАНГЕЛЬСК, 3 декабря. /ТАСС/. Школы Архангельской области получат новые 48 автобусов для перевозки детей до конца 2019 года, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Впервые за последние пять лет для школ региона закуплена самая крупная партия техники из 48 машин. Это позволит вывести из эксплуатации транспортные средства, чей срок работы превысил 10 лет", - цитирует пресс-служба слова губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Новые автобусы отправятся в 21 муниципалитет, в основном, их будут получать сельские школы.

"Обновление автопарка учебных заведений позволяет создать более комфортные, а главное - безопасные условия для перевозки детей. Этот вопрос всегда находится на особом контроле в правительстве Архангельской области", - уточнил губернатор.