Выплату ветеранам в Тверской области ко Дню Победы увеличат до 25 тыс. рублей

ТАСС, 3 декабря. Власти Тверской области приняли решение увеличить сумму единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы с 10 тыс. до 25 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Принято решение об увеличении размера единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы более чем в два раза - с 10 тыс. рублей до 25 тыс. рублей. Об этом 3 декабря сообщил губернатор Игорь Руденя на заседании регионального правительства", - говорится на сайте облправительства.

Губернатор, по данным пресс-службы, поручил также просчитать возможность предоставления повышенных единовременных выплат не только участникам Великой Отечественной войны, но и приравненным к ним категориям граждан.

"Сегодня очень важно уделять максимально возможное внимание всем нашим ветеранам, дорогим для нас людям, которых с каждым годом, к сожалению, остается все меньше. Наша задача - обеспечить не только материальные выплаты, но и качественное социальное обеспечение, достойные условия проживания", - приводит пресс-служба слова Рудени.

Региональная единовременная выплата фронтовикам в последний раз была увеличена в феврале 2019 года с 5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей, ее получили более 2,7 тыс. человек. В октябре Игорь Руденя принял решение о расширении перечня получателей единовременной выплаты. К 75-летию Победы ее впервые предоставят труженикам тыла, вдовам умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также детям войны, статус которых был официально утвержден региональным законом в 2019 году. В общей сложности поддержка будет оказана более чем 100 тыс. жителей области.