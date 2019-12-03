{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Выплату ветеранам в Тверской области ко Дню Победы увеличат до 25 тыс. рублей

Региональная единовременная выплата фронтовикам в последний раз была увеличена в феврале 2019 года

ТАСС, 3 декабря. Власти Тверской области приняли решение увеличить сумму единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы с 10 тыс. до 25 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Принято решение об увеличении размера единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы более чем в два раза - с 10 тыс. рублей до 25 тыс. рублей. Об этом 3 декабря сообщил губернатор Игорь Руденя на заседании регионального правительства", - говорится на сайте облправительства.

Губернатор, по данным пресс-службы, поручил также просчитать возможность предоставления повышенных единовременных выплат не только участникам Великой Отечественной войны, но и приравненным к ним категориям граждан.
"Сегодня очень важно уделять максимально возможное внимание всем нашим ветеранам, дорогим для нас людям, которых с каждым годом, к сожалению, остается все меньше. Наша задача - обеспечить не только материальные выплаты, но и качественное социальное обеспечение, достойные условия проживания", - приводит пресс-служба слова Рудени.

Региональная единовременная выплата фронтовикам в последний раз была увеличена в феврале 2019 года с 5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей, ее получили более 2,7 тыс. человек. В октябре Игорь Руденя принял решение о расширении перечня получателей единовременной выплаты. К 75-летию Победы ее впервые предоставят труженикам тыла, вдовам умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также детям войны, статус которых был официально утвержден региональным законом в 2019 году. В общей сложности поддержка будет оказана более чем 100 тыс. жителей области. 

Теги
РоссияРуденя, Игорь МихайловичТверская область
Реклама на ТАСС
Медведев: решения по снижению нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч пока нет
Премьер-министр отметил, что превышение скорости на 10 км/ч не всегда можно "уловить" даже на спидометре
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС