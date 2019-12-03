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Ofcom отклонил жалобу британских консерваторов из-за замены Джонсона ледяной фигурой

Тори назвали произошедшее "провокационной выходкой", которая может нести определенный политический подтекст

ТАСС, 3 декабря. Британский медиарегулятор Ofcom отклонил претензию Консервативной партии Великобритании, которая ранее пожаловалась на то, что пустующее место ее лидера и премьер-министра страны Бориса Джонсона на прошедших 28 ноября теледебатах заняла ледяная фигура в виде земного шара. Об этом Ofcom сообщил во вторник на своем официальном сайте.

После проведенных дебатов, показанных каналом Channel 4, консерваторы потребовали Ofcom проверить, не нарушил ли он правила вещания, согласно которым телеканалы должны придерживаться принципов непредвзятого освещения событий. В направленном письме тори назвали произошедшее "провокационной выходкой", которая может нести определенный политический подтекст.

Комиссия Ofcom, рассмотрев жалобу, пришла к выводу, что "вещательные компании имеют полное право самостоятельно определять формат любых предвыборных теледебатов". Медиарегулятор отметил, что установленная в студии ледяная фигура не помешала объективно отразить мнение британских консерваторов по вопросам климата и окружающей среды.

Дебаты на Channel 4 были посвящены теме климатических изменений. В них приняли участие лидеры Лейбористской партии, "Либеральных демократов", Шотландской национальной партии, Партии "зеленых" и валлийской "Плайд камри".

Теги
ВеликобританияДжонсон, Борис
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