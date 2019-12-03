Ofcom отклонил жалобу британских консерваторов из-за замены Джонсона ледяной фигурой

ТАСС, 3 декабря. Британский медиарегулятор Ofcom отклонил претензию Консервативной партии Великобритании, которая ранее пожаловалась на то, что пустующее место ее лидера и премьер-министра страны Бориса Джонсона на прошедших 28 ноября теледебатах заняла ледяная фигура в виде земного шара. Об этом Ofcom сообщил во вторник на своем официальном сайте.
These two ice sculptures - which represent the emergency on planet earth - will take the place of Boris Johnson and Nigel Farage tonight after they declined our invitation to attend a party leaders' #ClimateDebate— Channel 4 News (@Channel4News) November 28, 2019
Tune in at 7pm on 4 and here on Twitter: https://t.co/GXl7XiFbgA pic.twitter.com/niPE5MLdGV
После проведенных дебатов, показанных каналом Channel 4, консерваторы потребовали Ofcom проверить, не нарушил ли он правила вещания, согласно которым телеканалы должны придерживаться принципов непредвзятого освещения событий. В направленном письме тори назвали произошедшее "провокационной выходкой", которая может нести определенный политический подтекст.
Комиссия Ofcom, рассмотрев жалобу, пришла к выводу, что "вещательные компании имеют полное право самостоятельно определять формат любых предвыборных теледебатов". Медиарегулятор отметил, что установленная в студии ледяная фигура не помешала объективно отразить мнение британских консерваторов по вопросам климата и окружающей среды.
Дебаты на Channel 4 были посвящены теме климатических изменений. В них приняли участие лидеры Лейбористской партии, "Либеральных демократов", Шотландской национальной партии, Партии "зеленых" и валлийской "Плайд камри".