Ofcom отклонил жалобу британских консерваторов из-за замены Джонсона ледяной фигурой

ТАСС, 3 декабря. Британский медиарегулятор Ofcom отклонил претензию Консервативной партии Великобритании, которая ранее пожаловалась на то, что пустующее место ее лидера и премьер-министра страны Бориса Джонсона на прошедших 28 ноября теледебатах заняла ледяная фигура в виде земного шара. Об этом Ofcom сообщил во вторник на своем официальном сайте .

После проведенных дебатов, показанных каналом Channel 4, консерваторы потребовали Ofcom проверить, не нарушил ли он правила вещания, согласно которым телеканалы должны придерживаться принципов непредвзятого освещения событий. В направленном письме тори назвали произошедшее "провокационной выходкой", которая может нести определенный политический подтекст.

Комиссия Ofcom, рассмотрев жалобу, пришла к выводу, что "вещательные компании имеют полное право самостоятельно определять формат любых предвыборных теледебатов". Медиарегулятор отметил, что установленная в студии ледяная фигура не помешала объективно отразить мнение британских консерваторов по вопросам климата и окружающей среды.

Дебаты на Channel 4 были посвящены теме климатических изменений. В них приняли участие лидеры Лейбористской партии, "Либеральных демократов", Шотландской национальной партии, Партии "зеленых" и валлийской "Плайд камри".