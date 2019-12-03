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Школе при посольстве России в Австрии присвоили имя генерала-лейтенанта Карбышева

Генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев был казнен нацистами в феврале 1945 года в лагере смерти Маутхаузен, который был создан в 1938 году на территории Австрии

ВЕНА, 3 декабря. /ТАСС/. Приказом министра иностранных дел России Сергея Лаврова общеобразовательной школе при посольстве РФ в Австрии присвоено имя генерала-лейтенанта Дмитрия Карбышева, который был казнен в нацистском концентрационном лагере Маутхаузен зимой 1945 года. Об этом сообщил во вторник в своем Facebook посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

"Торжественные мероприятия по этому поводу планируем провести в Вене 18 февраля 2020 года в день памяти о подвиге Героя Советского Союза, замученного нацистами в концентрационном лагере Маутхаузен", - написал Любинский.

Генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев был казнен нацистами в феврале 1945 года в лагере смерти Маутхаузен, который был создан в 1938 году на территории Австрии. За долгие годы его существования в лагере и его отделениях погибли более 100 тыс. человек. Среди жертв Маутхаузена, по разным оценкам, более 30 тысяч советских граждан, прежде всего военнопленных.

Памятник Карбышеву был открыт здесь в 1948 году. Он стал первым монументом на территории Маутхаузена. Концлагерь был освобожден 5 мая 1945 года американскими войсками.

Российский дипломатический корпус в Австрии во главе с Любинским, постоянным представителем РФ при международных организациях в Вене Михаилом Ульяновым и в сопровождении директора Российского центра науки и культуры (РЦНК) Дмитрия Соколова отметили во вторник День Неизвестного Солдата возложением цветов к памятнику советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплац. Памятная церемония в центре австрийской столицы собрала также российских соотечественников.

День Неизвестного Солдата отмечается в России с 2014 года. Основанием отмечать его именно 3 декабря стало то обстоятельство, что в этот день в 1966 году прах Неизвестного солдата был перенесен из братской могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Московского Кремля. На месте захоронения 8 мая 1967 года был открыт мемориальный архитектурный ансамбль "Могила Неизвестного солдата" и зажжен Вечный огонь.

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