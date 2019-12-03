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Строители запустили движение над крымской пещерой "Таврида"

По словам пресс-секретаря крымского управления АО "ВАД", запуск транспорта по трассе позволит улучшить безопасность, избежать пробок, возникающих на временной дороге перед Зуей, и сократить время в пути

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Строители в Крыму запустили движение над пещерой, где обнаружили останки древних животных, сообщил во вторник журналистам Григорий Назаров, пресс-секретарь крымского управления АО "ВАД", которое является подрядчиком строительства трассы "Таврида" .

Пещеру с останками хищников и их жертв, примерный возраст которых составляет 1,8-1,5 млн лет, обнаружили в районе строительства трассы "Таврида" летом 2018 года, тогда же было принято решение организовать временный объезд в 900 м для демонтажа старой дороги над пещерой и строительства специальной распределительной плиты. Сооружение позволит проложить четырехполосную трассу "Таврида" над одноименной пещерой, не засыпая ее.

"На строящемся участке трассы "Таврида" в районе поселка Зуя открыто движение транспорта над пещерой, найденной в ходе работ. До сегодняшнего дня машины на этом участке ехали в объезд по холму. Резкий подъем по объездной дороге был непростым для большегрузов, поэтому было важно закончить работы до прихода стабильных ночных заморозков", - отметил он.

По его словам, запуск транспорта по трассе над пещерой позволит существенно улучшить безопасность, избежать пробок, периодически возникающих на временной дороге перед Зуей, и сократить время в пути.

Длина плиты составила 130 м, ширина - 22,7, а толщина - 1 м. Она была построена на фундаменте из 95 свай длиной от 27 до 40 м. Строительство завершилось в конце октября 2019 года, в течение ноября дорожники уложили два слоя асфальтобетона. На участке нанесли разметку, установили элементы безопасности дорожного движения и барьерное ограждение.

Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 150 млрд рублей. Средства предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя. Дорога будет проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути. По расчетам Минтранса Крыма, проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя займет около двух часов (сейчас 3,5 часа), а от Керчи до Севастополя - менее трех. Завершение строительства трассы запланировано на декабрь 2020 года.

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