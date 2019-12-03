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Картины гитариста The Rolling Stones Ронни Вуда выставлены на торги в Англии за $29 тыс.

Самый дорогой лот оценивается в $2,9 тыс. На этой картине изображен боксер Мохаммед Али

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Картины гитариста британской рок-группы The Rolling Stones Ронни Вуда, запечатлевшего товарищей по группе, а также коллег по творческому цеху Джона Леннона, Рода Стьюарта и Джими Хендрикса, выставлены в Англии на торги аукционного дома Omega Auctions. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Всего 49 картин 72-летнего рокера, созданных им на протяжении многих лет, поступили из частной коллекции и предварительно оценены в £25 тыс. ($29,2 тыс.). Самый дорогой лот стоимостью $2,5 тыс. ($2,9 тыс.) - полотно с изображением боксера Мохаммеда Али, склонившегося в знаменитой по фотографиям позе на ринге над поверженным им 25 мая 1965 года Сонни Листоном.

По словам представителя Omega Auctions Дэниеля Хэмпсона, "выставленное из частной коллекции собрание работ Вуда - одно из самых полных". Они находятся в очень хорошем состоянии, и несомненно, привлекут большой интерес", полагает он.

Группа The Rolling Stones, образованная почти 57 лет назад, в 1960-е годы была главным конкурентом The Beatles, но, в отличие от ливерпульской четверки, не распалась и продолжила как выпуск новых альбомов, так и концертные выступления. За полвека существования коллектив выпустил около 50 студийных и концертных альбомов, которые разошлись по всему миру тиражом свыше 250 млн экземпляров. Последний студийный альбом группы, получивший название Blue & Lonesome, вышел в свет в декабре 2016 года. Сборник, состоящий из кавер-версий блюзовых композиций, был записан всего за три дня в лондонской студии British Grove.

The Rolling Stones считается одним из самых успешных коллективов за всю истории рок-музыки. 21 композиция группы входила в первую десятку хит-парадов Великобритании, причем восемь из них находились на самой вершине.

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