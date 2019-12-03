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Российская академия образования предложила учредить премию имени Людмилы Вербицкой

Президента Санкт-Петербургского государственного университета умерла 24 ноября на 84-м году жизни

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Председатель попечительского совета Российской академии образования, замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов предложил учредить премию имени президента Санкт-Петербургского государственного университета, декана филологического факультета СПбГУ Людмилы Вербицкой. Такое предложение он высказал во вторник на попечительском совете РАО.

Людмила Вербицкая умерла 24 ноября на 84-м году жизни.

"Нам надо подумать, как увековечить память Людмилы Алексеевны Вербицкой. Поступают предложения, в частности, уже от Российской академии образования. Есть предложение, первое, учредить премию <...> имени Людмилы Алексеевны Вербицкой за научные исследования и за методические разработки в области русского языка и литературы. Второе предложение: ежегодно проводить научно-гуманитарную конференцию, приуроченную к памяти к Людмилы Алексеевны Вербицкой", - сообщил Магомедов.

Людмила Вербицкая (1936-2019), филолог по образованию, возглавила СПбГУ в 1994 году, став первой женщиной-ректором. В 2008 году она была избрана на должность президента университета. Вербицкая входила в Совет при президенте РФ по русскому языку, возглавляла Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), на протяжении многих лет была вице-президентом Комиссии ЮНЕСКО по вопросам образования женщин. Она является автором более 300 научных работ, в 2006 году ей было присвоено звание Почетного гражданина Санкт-Петербурга.

Теги
РоссияВербицкая, Людмила Алексеевна
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