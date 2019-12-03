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Российские военные восстановили могилу Героя Советского Союза в Таджикистане

Помощник командира 201-ой военной базы Роман Чебоненко также провел заупокойную литургию

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие 201-ой военной базы восстановили могилу Героя Советского Союза гвардии капитана Николая Балакина на православном кладбище в Таджикистане. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа в понедельник.

"С помощью архива военным удалось разыскать место захоронение советского воина, принимавшего участие в Великой Отечественной войне. Своими силами они восстановили памятник, отреставрировали его основание и надписи, а также укрепили ограду", - уточняется в сообщении.

Помощник командира военной базы по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко провел заупокойную литургию.

Герой Советского Союза гвардии капитан Николай Пименович Балакин в 1941 году был призван на службу в РККА, а с июля 1941 года принимал активное участие в боях на фронтах Великой Отечественной войны. Он командовал ротой стрелкового полка на Белорусском фронте и геройски отличился во время проведения берлинской операции.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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ТаджикистанРоссия
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