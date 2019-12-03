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В России стартовал третий правовой диктант

Жители России смогут проверить свои юридические знания с 3 по 10 декабря в режиме онлайн, а 6 декабря во всех регионах страны откроются площадки для очного написания

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Третий правовой (юридический) диктант начался для всех жителей России. Об этом передает корреспондент ТАСС из концертного зала "Зарядье" в Москве, где проходит премия "Юрист года".

Старт диктанту дал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. "Мы проводим эту прекрасную акцию уже в третий раз, и каждый год у нее все больше и больше участников. Особо хочется отметить, что акцию "Юридический диктант" поддерживают и СМИ, и госорганы, и общественные организации", - сказал он.

Жители России смогут проверить свои юридические знания с 3 по 10 декабря в режиме онлайн, а 6 декабря во всех регионах страны откроются площадки для очного написания. Протестировать свою правовую грамотность можно будет на сайте http://юрдиктант.рф/. Участникам будет предложено в формате теста ответить на 40 вопросов за 60 минут. В Москве местом проведения очного этапа традиционно выступит Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

Основные задачи диктанта - повышение уровня правовой культуры и мотивации населения в изучении права. Каждый участник диктанта получит сертификат с результатом прохождения теста. После завершения акции на сайте откроется доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам.

В 2019 году Ассоциация юристов России получила президентский грант на проведение социально значимого проекта - третьего Всероссийского правового (юридического) диктанта. В 2017 году диктант написали 55 тыс. человек, в 2018 году это число утроилось и составило 165 тыс. участников.

Теги
Россия
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