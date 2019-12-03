Росприроднадзор проверит информацию о незаконном содержании моржей в бухте Средняя

ТАСС, 3 декабря. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поручил Росприроднадзору провести проверку бухты Средняя в Приморском крае в связи с сообщениями о незаконном содержании в ней моржат, сообщила во вторник пресс-служба министерства.

В конце ноября экологи из коалиции общественных организаций "Свободу косаткам и белухам" подняли вопрос о выпуске моржей, остающихся в бухте Средняя, откуда ранее были выпущены белухи и косатки. По данным экологов, шесть моржей выловили в 2018 году в районе Чукотки, затем их отвезли в бухту. Минприроды намеревалось проверить информацию.

"На основании обращений граждан в Минприроды России министр Дмитрий Кобылкин дал поручение руководителю Росприроднадзора Светлане Радионовой организовать и провести проверку бухты Средняя Приморского края. Здесь, по словам местных жителей и зоозащитников, больше года содержатся в неволе детеныши моржей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министр взял эту ситуацию на контроль и поручил доложить о результатах проверки в максимально короткий срок.