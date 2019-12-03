Переоснащение регионального сосудистого центра по нацпроекту началось в КЧР

ЧЕРКЕССК, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) начали переоснащение регионального сосудистого центра в рамках национального проекта "Здравоохранение", закуплен мультиспиральный компьютерный томограф, что позволит жителям республики проходить диагностику на территории региона. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"В Карачаево-Черкесии в рамках реализации региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" проводится переоснащение регионального сосудистого центра. В частности, закуплен и установлен 128-срезовый мультиспиральный компьютерный томограф, который дает возможность выполнять исследования органов брюшной полости, почек, ЛОР-органов, органов грудной клетки, головного мозга, костно-суставной и сердечно-сосудистой систем с применением контрастных препаратов", - сообщили в пресс-службе.

Теперь жители республики впервые имеют возможность получить качественную диагностику не выезжая за пределы субъекта, говорится в сообщении.

"Исследования могут выполняться в низкодозовых режимах с целью снижения лучевой нагрузки на организм, стол томографа принимает пациентов массой тела до 200 кг", - отметили в пресс-службе.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.