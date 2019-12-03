{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Переоснащение регионального сосудистого центра по нацпроекту началось в КЧР

В частности, закуплен и установлен 128-срезовый мультиспиральный компьютерный томограф, который дает возможность жителям республики проходить диагностику на территории субъекта

ЧЕРКЕССК, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) начали переоснащение регионального сосудистого центра в рамках национального проекта "Здравоохранение", закуплен мультиспиральный компьютерный томограф, что позволит жителям республики проходить диагностику на территории региона. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"В Карачаево-Черкесии в рамках реализации региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" проводится переоснащение регионального сосудистого центра. В частности, закуплен и установлен 128-срезовый мультиспиральный компьютерный томограф, который дает возможность выполнять исследования органов брюшной полости, почек, ЛОР-органов, органов грудной клетки, головного мозга, костно-суставной и сердечно-сосудистой систем с применением контрастных препаратов", - сообщили в пресс-службе.

Теперь жители республики впервые имеют возможность получить качественную диагностику не выезжая за пределы субъекта, говорится в сообщении.

"Исследования могут выполняться в низкодозовых режимах с целью снижения лучевой нагрузки на организм, стол томографа принимает пациентов массой тела до 200 кг", - отметили в пресс-службе.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
Реклама на ТАСС
Отряд "Лиза Алерт" провел в Кавказском заповеднике мастер-класс по поиску людей
Мероприятие прошло в рамках Международного форума добровольцев в Сочи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС