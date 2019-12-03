Медведев: решения по снижению нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч пока нет

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Решение по вопросу о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч пока не принято. Об этом во вторник заявил председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время приема граждан в центральном офисе партии в Москве.

"Я пока не предрешаю окончательного подхода, но как человек, который тоже за рулем сидит, во всяком случае иногда, могу вам сказать, что, конечно, по моим ощущениям, эти 10 км/ч - они очень часто на машине не "ловятся" даже самим водителем", - подчеркнул Медведев.

Таким образом, продолжил премьер, снижение нештрафуемого порога до 10 км/ч будет просто поводом для того, чтобы штрафовать большое количество людей в той ситуации, когда у них нет намерения нарушить правила дорожного движения. "Иногда на спидометре этого [превышения] даже не видно <...>, особенно когда речь идет о машинах не очень новых", - заключил глава кабмина. Он пообещал дать поручение еще раз проанализировать этот вопрос.

Премьер-министр заявил, что даст поручение проработать вопрос об обязательной установке знаков перед передвижными камерами контроля скорости на дороге.

Установка дорожных знаков перед камерами

Медведев заявил, что правительство РФ проработает вопрос об обязательной установке дорожных знаков перед камерами контроля скорости на дорогах.

Один из посетителей в ходе беседы посетовал на то, что передвижные камеры на дорогах часто устанавливаются в неожиданных местах, а заметив их, автомобилисты резко снижают скорость, что может привести к столкновению с машинами, идущими сзади. Он предложил, чтобы перед всеми камерами устанавливались предупреждающие дорожные знаки, а сами места с контролем скорости на дорогах были общеизвестны.

"Таких обращений некоторое количество существует <...>, поскольку они (камеры - прим. ТАСС) часто используются по-разному", - заметил премьер. "Давайте подумаем, что можно сделать <...>, я такое поручение дам", - сказал глава кабмина.