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Госдума не успела рассмотреть законопроект об упрощении возрастной маркировки

Документ стоял в повестке заседания на вторник

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Госдума не успела рассмотреть на пленарном заседании во вторник законопроект, упраздняющий большую часть (кроме "18+") существующей возрастной маркировки для произведений искусства и литературы. Документ стоял в повестке заседания на вторник.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты в мае группой членов комитета Госдумы по культуре во главе с его председателем Еленой Ямпольской, в октябре в Госдуму внесли новую редакцию документа. Согласно ей, обязательной для произведений искусства и литературы останется лишь маркировка "18+". Промежуточная маркировка от "0+" по "16+" больше применяться не будет, вместо нее правообладатели, организации культуры и организаторы зрелищных мероприятий будут вправе по своему усмотрению размещать информацию о рекомендуемой возрастной категории "любым доступным способом" - на книгах, афишах, объявлениях, входных билетах, приглашениях, на экране перед началом фильма.

Вместо разбивки по возрасту смогут использоваться общие формулировки: "для семейного чтения", "для семейного просмотра", "для семейного посещения", "для дошкольников", "для детей младшего школьного возраста", "для детей среднего школьного возраста", "для детей старшего школьного возраста", "не рекомендовано для детей" и любые иные сходные по смыслу.

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