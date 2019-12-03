Медведев заявил, что в сфере продажи жевательных смесей с никотином нужно регулирование

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Государство должно ввести регулирование продажи никотиносодержащих жевательных смесей, возможен и вариант их запрета. Об этом во вторник заявил председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время приема граждан в центральном офисе партии в Москве.

"Надо вообще проанализировать, а вообще в других странах - какое регулирование этого существует?" - сказал Медведев, выразив уверенность, что "в современных государствах просто так это не должны отдавать на откуп торговле". "Если это вообще разрешать... Либо нужно это запрещать, и это тоже один из возможных выходов", - добавил премьер.

"Но то, что здесь должно быть какое-то регулирование, а его сейчас нет, это абсолютно точно. Особенно для детей", - заключил премьер. Саму ситуацию он назвал удивительной: "В голову не пришло бы раньше, что будут выпускать конфеты с никотином".