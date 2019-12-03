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Медведев: дети-инвалиды должны учиться в обычных школах, приспособленных под их нужды

Премьер-министр поручил руководителям региональных отделений "Единой России" вместе с губернаторами держать на контроле эту проблему

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что школы, оборудованные под нужды детей с ограниченными возможностями по здоровью, должны быть в каждом значимом населенном пункте. Во вторник во время приема граждан в центральном офисе партии в Москве Медведев поручил руководителям региональных отделений "Единой России" вместе с губернаторами держать на контроле данную проблему.

К председателю партии обратилась Марина Трофимова из подмосковного Дмитрова, ребенок которой имеет инвалидность, но может и должен пойти скоро в школу. Трофимова посетовала, что в Дмитрове нет школ, адаптированных к нуждам инвалидов. "Это не должна быть отдельная школа, наши дети не должны обучаться отдельно", - подчеркнула она.

"Я не могу вас не поддержать, поскольку такие школы нужны по всей стране", - ответил Медведев. По его мнению, "образование для ребенка, у которого есть проблемы со здоровьем, должно быть полноценным". "Это всегда лучше для тех детей, у которых есть проблемы, - если они, конечно, позволяют ходить в школу, - чтобы образование было совместным, инклюзивным, дети должны быть полностью социализированы", - уверен председатель правительства.

При этом он убежден в пользе совместного обучения и для детей, которые не имеют проблем со здоровьем. "Они тоже должны иметь возможность с другими детьми общаться, понимать их проблемы, уважать их, помогать им", - полагает Медведев.

Во время приема премьер-министр подписал поручение губернатору Московской области Андрею Воробьеву, касающееся школы в Дмитрове. Однако, на его взгляд, "ситуация носит модельный характер, потому что такие школы нужны везде". "Я просил бы коллег внимательно с руководителями региональных партийных структур и губернаторами следить за тем, чтобы такие школы были практически в любом значимом населенном пункте", - поручил Медведев. Он уточнил, что под потребности инвалидов могут быть оборудованы как уже имеющиеся школы, так и только строящиеся.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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