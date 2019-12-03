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Потребность в автомобилях скорой помощи закроют в Пензенской области до конца года

Регион получит до конца года 20 новых машин

ПЕНЗА, 3 декабря. /ТАСС/. Пензенская область получит до конца года 20 новых автомобилей скорой помощи в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение", что позволит ликвидировать потребность в них на ближайшие несколько лет. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте правительства региона.

"Еще 20 автомобилей скорой помощи мы получим до конца года по федеральной программе. В целом на ближайшие два-три года проблема [нехватки автомобилей] будет, по большому счету, закрыта", - цитирует пресс-служба губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

По его словам, за последние два года автопарк больниц обновлен почти на 80%. Во вторник еще восемь автомобилей скорой помощи поступили в бригады реанимации и специализированные кардиологические бригады медучреждений Пензенской области.

"Пять из восьми закупленных автомобилей класса C - это реанимобили. Один из них будет закреплен за Пензенской областной клинической больницей им. Бурденко, второй предназначен для педиатрической бригады анестезиологии-реанимации. Наличие специализированных машин поможет перестроить систему эвакуации [больных], отделить детей от взрослых", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе правительства Пензенской области, приобретение реанимобилей предусмотрено дорожной картой по совершенствованию медпомощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.

Теги
РоссияБелозерцев, Иван АлександровичПензенская область
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