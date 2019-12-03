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Отряд "Лиза Алерт" провел в Кавказском заповеднике мастер-класс по поиску людей

Мероприятие прошло в рамках Международного форума добровольцев в Сочи

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Активисты поискового отряда "Лиза Алерт" в рамках проходящего в Сочи Международного форума добровольцев провели на кордоне "Лаура" Кавказского государственного природного биосферного заповедника мастер-класс по поиску потерявшихся людей. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе заповедника.

"Помимо деловой программы, которая проходит в Олимпийском парке Сочи, участники форума помогают различным организациям и учреждениям курорта. Ряд мероприятий прошел на объектах Кавказского заповедника. Около 150 добровольцев побывали на кордоне "Лаура" в Красной Поляне, где во вторник прошел демонстрационный показ поискового отряда "Лиза Алерт". Подобные мероприятия руководители организации проводят только раз в год - во время Форума добровольцев", - сказали в пресс-службе.

Чтобы показать, как работают специалисты во время поиска пропавшего человека, лес и площадку возле кордона разделили на секторы, каждый из которых был посвящен этапам поисково-спасательной работы. В демонстрационном показе также приняли участие специалисты Южного конно-кинологического центра и кинологи Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России. По словам координатора организации Олега Леонова, только в 2019 году отряд "Лиза Алерт" провел около 20 тыс. поисков, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. При этом залог успешной работы - подготовленность тех, кто вызвался прийти на помощь, пояснили в пресс-службе.

Мастер-классом поискового отряда заинтересовались не только российские добровольцы, но и представители Великобритании, Хорватии, Австрии, Саудовской Аравии. Руководство Кавказского заповедника договорилось с активистами отряда о продолжении сотрудничества, уточнили в пресс-службе.

"В частности, мы предложили провести совместные учения у нас, в Кавказском заповеднике. <…> Территория заповедника - это в основном труднодоступная территория. Чтобы туристы были в безопасности, мы делаем все возможное, однако от ЧП никто не застрахован", - цитирует пресс-служба директора Кавказского заповедника Сергея Шевелева.

О форуме

Международный форум добровольцев проходит в Сочи со 2 по 5 декабря, он приурочен к Дню добровольца, который отмечается 5 декабря. Мероприятие объединяет более 7,5 тыс. участников из России и зарубежных стран, на форум приехали представители более 100 государств. В рамках форума состоится церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Доброволец России - 2019". В этом году грантовый фонд составил 45 млн рублей, что в три раза больше, чем в прошлом.

Теги
РоссияСеверный КавказКраснодарский крайСКФО
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