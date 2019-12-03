Посольство России в Германии не имеет новых данных по убийству гражданина Грузии в Берлине

БЕРЛИН, 3 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Берлине не получало никаких новых данных по убийству гражданина Грузии, которое произошло в германской столице в конце лета. Об этом сообщил во вторник представитель пресс-службы дипмиссии.

"По данному инциденту никаких дополнительных сведений ни от российских, ни от германских правоохранительных органов в посольство не поступало", - сообщил представитель.

Ранее во вторник ряд немецких СМИ, в том числе газета Süddeutsche Zeitung, сообщили, что расследованием убийства гражданина Грузии займется Генпрокуратура ФРГ. Она берет дело на себя в том числе в тех случаях, если улики указывают на возможный иностранный след.

40-летний гражданин Грузии был убит 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, по ее данным, - 49-летнего гражданина России.