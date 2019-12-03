Власти намерены привлечь в Карелию по программе "Земский учитель" 51 специалиста

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Карелии вложат в программу "Земский учитель", которая начнет действовать в республике с 2020 года, 51 млн рублей в течение трех лет. За счет этих средств планируется привлечь 51 педагога в населенные пункты численностью до 50 тыс. человек, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

Программа "Земский учитель создана по аналогии с уже существующей в сфере здравоохранения программы "Земский доктор" и предполагает компенсацию в 1 млн рублей для педагога, решившего перейти на работу в школу населенного пункта, где проживает не более 50 тыс. человек. Компенсация будет предоставляться без необходимости уплаты НДФЛ.

"Сегодня в Карелии работают 199 школ, из них 154 находятся в селах и малых городах. Благодаря программе "Земский учитель" в такие школы станет возможным привлечь 51 учителя. Для этого будет выделено почти 50,5 млн рублей из федерального бюджета и 510 тыс. рублей из республиканского", - говорится в сообщении.

К началу 2019-2020 учебного года министерство образования Карелии насчитывало 151 вакантное место, из которых 66 - в сельской местности. По условиям программы, получить 1 млн рублей смогут педагоги до 55 лет, желающие работать в школе населенного пункта, в котором живет не более 50 тыс. человек. В Карелии последнему критерию соответствуют не только села, но и все районные центры, кроме столицы республики - города Петрозаводска.

В 2020 году власти намерены привлечь в программу 19 учителей, в 2021 году - 17, а в 2022-м - 15. "Перечень вакантных должностей в настоящее время формируется и будет утвержден министерством образования Карелии также до конца 2019 года", - отметили в пресс-службе.