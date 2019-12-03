Медведев отметил вклад российских юристов в совершенствование законодательства страны

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям торжественной церемонии вручения высшей юридической премии "Юрист года". Телеграмма опубликована во вторник на сайте кабмина.

"От всей души поздравляю вас и всех юристов России с этим замечательным праздником. Ваша профессия во все времена пользовалась почетом и уважением, - отметил премьер. - Она требует высочайшей ответственности, внимательного отношения к каждой написанной строчке, постоянного расширения своих знаний".

"Вы многое делаете для совершенствования законодательства нашей страны, укрепления ее правовой системы. Защищаете права и интересы людей, помогаете им добиваться справедливости, находить выход из самых сложных ситуаций. <...> Способствуете укреплению межгосударственных отношений", - добавил глава правительства.

Медведев также подчеркнул вклад Ассоциации юристов России в повышение правовой грамотности общества, оказание бесплатной юридической помощи и укрепление взаимодействия с иностранными коллегами.

"Юрист года" - высшая юридическая премия РФ, присуждаемая в профессиональный праздник юристов, который отмечается 3 декабря.