Москалькова назвала закопроект о профилактике семейного насилия ответом на запрос общества

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, подготовленный специально созданной рабочей группой Совета Федерации и опубликованный для общественного обсуждения, является ответом на запрос российского общества. Об этом заявила журналистам во вторник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Чрезвычайно важно то, что парламент вышел на открытое, прозрачное обсуждение законопроекта. То, что Совет Федерации на своем сайте разместил для всеобщего обозрения, изучения и обсуждения этот законопроект - очень важный шаг диалога между властью и обществом. Сам законопроект - это ответ на запрос общества", - сказала Москалькова.

Она также отметила, что "проект не имеет никакого отношения к ювенальной юстиции". "Он не имеет отношения к тем принципам, которые отходили бы от семейных ценностей и тех традиций, на которых складывалась российская история. Очень важно, чтобы каждый внимательно прочитал законопроект и высказал свои замечания и предложения - и концептуального плана, и с точки зрения юридической техники, и с точки зрения содержания норм и концепции этого закона", - сказала Москалькова.

Она сказала, что к ней как к уполномоченному поступали неоднократные обращения о ситуациях, когда один человек пытается доминировать над другими членами семьи, применяя при этом грубость и насилие. По ее словам, в связи с этим возникла необходимость изучить международную практику, зарубежное законодательство и "найти баланс между тем, чтобы сохранить семью от вмешательства государства и в то же время найти механизмы влияния на то, чтобы защитить слабого, который хочет этой защиты со стороны государства".

"Ко мне неоднократно обращались сотрудники органов внутренних дел, которые получали сигнал о том, что в семье происходит то, что в обществе называется хулиганством, но поскольку это происходит при закрытых дверях, то органы внутренних дел, полиция, участковый не могут помочь человеку, попавшему в беду за закрытыми дверями, если там еще не совершено преступление или правонарушение", - сказала Москалькова, добавив, что государство сегодня в таких ситуациях не может принять никаких мер воздействия на агрессора.

Опыт зарубежных стран

Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что законы о профилактике бытового насилия или о противодействии насилию в семье работают в настоящее время в очень многих государствах, в том числе в бывших республиках СССР. Она сказала, что лично изучала, как действует такой закон в Казахстане. "Меня удивило, что после принятия закона количество преступлений, совершенных членами семьи в отношении членов семьи, значительно уменьшилось", - констатировала Москалькова.

Вместе с тем Москалькова отметила, что сегодня очень важно работать над содержанием законопроекта.

"Поэтому я тоже вместе с аппаратом уполномоченного внимательно изучаю содержание этого рамочного профилактического законопроекта с тем, чтобы принять участие в его доработке. У меня не вызывает сомнения то, что законопроект важен и нужен обществу. Вопрос только в его содержании. Чтобы нам не перейти ту грань, когда государство вмешивается в семью, и в то же время дать возможность реагировать в самом начале на это явление [бытовое насилие]", - заключила она.

В минувшую пятницу законопроект о профилактике семейно-бытового насилия был опубликован на сайте Совета Федерации. Как заявила ранее председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, законопроект еще раз будет подробно обсуждаться с общественными организациями, в том числе выступающими против этой инициативы, а также представителями патриархии и других традиционных конфессий. По ее словам, в течение двух недель будут собраны предложения и идеи заинтересованных лиц. Матвиенко также заверила, что конструктивные предложения будут учтены в итоговом варианте законопроекта.