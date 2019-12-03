{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Москалькова назвала закопроект о профилактике семейного насилия ответом на запрос общества

Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что чрезвычайно важно то, что парламент вышел на его открытое и прозрачное обсуждение

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, подготовленный специально созданной рабочей группой Совета Федерации и опубликованный для общественного обсуждения, является ответом на запрос российского общества. Об этом заявила журналистам во вторник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Чрезвычайно важно то, что парламент вышел на открытое, прозрачное обсуждение законопроекта. То, что Совет Федерации на своем сайте разместил для всеобщего обозрения, изучения и обсуждения этот законопроект - очень важный шаг диалога между властью и обществом. Сам законопроект - это ответ на запрос общества", - сказала Москалькова.

Она также отметила, что "проект не имеет никакого отношения к ювенальной юстиции". "Он не имеет отношения к тем принципам, которые отходили бы от семейных ценностей и тех традиций, на которых складывалась российская история. Очень важно, чтобы каждый внимательно прочитал законопроект и высказал свои замечания и предложения - и концептуального плана, и с точки зрения юридической техники, и с точки зрения содержания норм и концепции этого закона", - сказала Москалькова.

Она сказала, что к ней как к уполномоченному поступали неоднократные обращения о ситуациях, когда один человек пытается доминировать над другими членами семьи, применяя при этом грубость и насилие. По ее словам, в связи с этим возникла необходимость изучить международную практику, зарубежное законодательство и "найти баланс между тем, чтобы сохранить семью от вмешательства государства и в то же время найти механизмы влияния на то, чтобы защитить слабого, который хочет этой защиты со стороны государства".

"Ко мне неоднократно обращались сотрудники органов внутренних дел, которые получали сигнал о том, что в семье происходит то, что в обществе называется хулиганством, но поскольку это происходит при закрытых дверях, то органы внутренних дел, полиция, участковый не могут помочь человеку, попавшему в беду за закрытыми дверями, если там еще не совершено преступление или правонарушение", - сказала Москалькова, добавив, что государство сегодня в таких ситуациях не может принять никаких мер воздействия на агрессора.

Опыт зарубежных стран

Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что законы о профилактике бытового насилия или о противодействии насилию в семье работают в настоящее время в очень многих государствах, в том числе в бывших республиках СССР. Она сказала, что лично изучала, как действует такой закон в Казахстане. "Меня удивило, что после принятия закона количество преступлений, совершенных членами семьи в отношении членов семьи, значительно уменьшилось", - констатировала Москалькова.

Вместе с тем Москалькова отметила, что сегодня очень важно работать над содержанием законопроекта.

"Поэтому я тоже вместе с аппаратом уполномоченного внимательно изучаю содержание этого рамочного профилактического законопроекта с тем, чтобы принять участие в его доработке. У меня не вызывает сомнения то, что законопроект важен и нужен обществу. Вопрос только в его содержании. Чтобы нам не перейти ту грань, когда государство вмешивается в семью, и в то же время дать возможность реагировать в самом начале на это явление [бытовое насилие]", - заключила она.

В минувшую пятницу законопроект о профилактике семейно-бытового насилия был опубликован на сайте Совета Федерации. Как заявила ранее председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, законопроект еще раз будет подробно обсуждаться с общественными организациями, в том числе выступающими против этой инициативы, а также представителями патриархии и других традиционных конфессий. По ее словам, в течение двух недель будут собраны предложения и идеи заинтересованных лиц. Матвиенко также заверила, что конструктивные предложения будут учтены в итоговом варианте законопроекта.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
Реклама на ТАСС
В Набережных Челнах открыли памятник бойцу Дмитрию Бадретдинову
Памятник сержанту установили во исполнение указа президента России "О проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС