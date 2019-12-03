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Петербург и Хельсинки будут сотрудничать в развитии библиотек и общественных пространств

Глава Санкт-Петербурга предложил подписать соглашение между Центральной городской публичной библиотекой имени В.В. Маяковского и центральной библиотекой Хельсинки - Ооди

ХЕЛЬСИНКИ, 3 декабря. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и бургомистр Хельсинки Ян Вапаавуори договорились обмениваться опытом в развитии общественных пространств и наладить сотрудничество между библиотеками. Об этом они объявили журналистам во вторник после встречи в столице Финляндии в рамках визита петербургской делегации.

Беглов предложил подписать соглашение между петербургской Центральной городской публичной библиотекой имени В.В. Маяковского и центральной библиотекой Хельсинки - Ооди.

"Для нас очень важен опыт Хельсинки по поводу организации общественных пространств, и мы в своем соглашении будем предусматривать обмен опытом. Один из таких примеров - новая библиотека Ооди, я предложил бургомистру заключить соглашение между двумя библиотеками - нашей библиотекой имени Маяковского и Ооди. Две эти библиотеки - самые современные, думаю, что совместная работа даст хороший результат и совершенно новые компетенции", - сказал Беглов после встречи.

Он отметил, что многие петербургские библиотеки стали культурными и интеллектуальными центрами и в этой сфере возможны совместные проекты. Библиотеки Петербурга уже предпринимали совместные проекты с организациями из Финляндии. Институт Финляндии в Санкт-Петербурге участвовал в организации проводимой библиотекой Маяковского конференции "Читающий Петербург: выбираем лучшего зарубежного писателя", в библиотеке проводились лекции о современной финской детской литературе и писателях, в отделе литературы на иностранных языках проходили лекции о современном финском языке, финских брендах.

Как рассказал Вапаавуори, библиотека Ооди создавалась год назад именно как общественное пространство, и ее посещаемость - около 3 млн человек за год, говорит о том, что такой формат востребован. "Нас погода не балует, поэтому важно создавать общественные пространства под крышей", - отметил бургомистр. В трехэтажном здании библиотеки есть многофункциональный зал, игровая площадка, кинотеатр, зал для мероприятий, цифровая галерея, городская мастерская, студии звукозаписи, читальный зал и другие пространства.

На встрече губернатора и бургомистра обсуждались также вопросы экономического сотрудничества, обмена опытом в сфере городского хозяйства, обращения с отходами. "Я уверен, что взаимодействие будет активизироваться. Мы обсудили наше сотрудничество и обозначили темы, которые хотели бы включить в протокол. Таких тем очень много. Это туризм, охрана окружающей среды, вопросы Балтийского моря", - сказал Вапаавуори журналистам.

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ФинляндияРоссияСанкт-Петербург
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