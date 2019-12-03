Молодежь России ответила на вопросы об Арктике в честь юбилея "Атомфлота"

ТАСС, 3 декабря. Школьники и студенты 16 российских регионов во вторник приняли участие в "Атомном диктанте", приуроченном к отмечаемому во вторник 60-летию атомного ледокольного флота России, ведущего историю от ледокола "Ленин". Как рассказали ТАСС в пресс-службе ФГУП "Атомфлот", всего в мероприятии приняли участие порядка тысячи человек.

"Диктант прошел в разных регионах в Информационных центрах по атомной энергии, всего участников было порядка 1 тыс. человек, в том числе участники состоявшегося этим летом тематического рейса на Северный полюс", - сказали в пресс-службе.

Атомный диктант начался в 14:00 мск, по онлайн-связи участников приветствовал генеральный директор "Атомфлота" Мустафа Кашка. Всего организаторы предложили 30 вопросов, связанных с атомной энергетикой, ледокольным флотом и освоением Крайнего Севера.

Регионы России показали знание Арктики

В Санкт-Петербурге "Атомный диктант" прошел на площадке Морского технического колледжа имени адмирала Д. Н. Сенявина. Участие в нем приняли более ста курсантов учебного заведения. "Ребятам были больше знакомы вопросы, связанные с историей, географией, освоением Арктики. Например, был вопрос, кто из русских путешественников доказал, что Азия и Америка разделены проливом. Или сколько сейчас работает атомных ледоколов в России, сколько ледоколов строятся - тем более, что ледоколы строятся у нас в Санкт-Петербурге", - рассказала ТАСС директор Информационного центра по атомной энергии в Санкт-Петербурге Елена Симферовская.

По ее словам, лучший результат показал первокурсник Илья Михайлов, который правильно ответил на 18 вопросов из 30, еще пять человек смогли ответить на 17 вопросов. "Лучшим мы вручили сувениры. У нас есть свои разработанные настольные игры. Сегодня мы подарили "Техностратегию", она посвящена атомной тематике, рассматривает разные аспекты развития современной атомной отрасли - начиная от сельского хозяйства и заканчивая непосредственно энергетикой", - сказала собеседница агентства.

В Новосибирске атомный диктант проходил в Информационном центре атомной энергетики на базе Новосибирского государственного технического университета. Как отметили организаторы, самыми трудными стали вопросы по истории атомного флота, где было много дат и фамилий. Победителями стали ученица школы Татьяна Барышева и студентка Ольга Телегина. "Я не знала правильные ответы, здесь сыграла роль женская интуиция. В следующий раз мы будем готовиться к тематическим диктантам", - сказала Татьяна Барышева.

"Атомный диктант" в Томске с самыми высокими баллами написали сразу четверо. Среди почти полусотни участников было много студентов Томского техникума водного транспорта и Инженерно-строительного техникума. Эмоциональнее всего ребята обсуждали вопросы про первооткрывателей и ученых атомного флота. "У нас не было вопроса, на который бы никто не ответил. Диктант же состоял из двух частей, поэтому кто-то лучше отвечал на арктическую часть, а кто-то на атомную", - сказали ТАСС в Информационном центре атомной энергии Томска.

В Красноярске мероприятие началось вечером в самый час пик, и часть участников не смогли добраться до места. Тем не менее диктант состоялся. Одним из писавших был Владислав Суров, учащийся гимназии "Универс", участник детской экспедиции на Северный полюс этим летом. Перед началом экспедиции со школьником встречался глава города Сергей Еремин, который вручил Владиславу флаг Красноярского края. Как рассказала ТАСС руководитель красноярского информационного центра атомной энергетики Ирина Билай, Влад пришел на диктант с этим флагом.

Сама Билай также писала диктант, из вопросов ей особенно понравилось задание о несостоявшейся встрече 22 августа 1994 на Северном полюсе трех ледоколов: российского, канадского и американского. "Я выбрала вариант "фейк", однако правильным оказался ответ, что один из ледоколов не дошел из-за поломки", - сказала Билай.

Ледокол "Ленин"

В Мурманске, где расположено предприятие "Атомфлот", диктант прошел непосредственно на борту первенца атомного ледокольного флота - ледоколе "Ленин", который в качестве музея стоит на вечном приколе у мурманского морвокзала. Сюда пришли несколько десятков участников. Помимо написания диктанта, их ждала обновленная фотовыставка. Участники увидели фото, сделанные капитаном ледокола "50 лет Победы" Дмитрий Лобусовым.

"Ребята писали диктант с большим интересом, а к серьезному подходу обязывало само место - ледокол "Ленин". Выставка также очень понравилась участникам диктанта", - сказал представитель "Атомфлота".

Третьего декабря 1959 года в СССР был подписан акт Государственной комиссии о введении в эксплуатацию первого в мире надводного судна с ядерной силовой установкой - ледокола "Ленин". Это стало датой рождения отечественного атомного флота. В конце 1989 г. его вывели из эксплуатации. Почти через 20 лет, в мае 2009 г. ледокол, уже без ядерного реактора, встал на вечный прикол к причалу морского вокзала Мурманска, на его борту открылись музей, который за 10 лет посетило более 400 тыс. человек, и информационный центр атомной энергетики.