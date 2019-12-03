Менее 1% храмов Украинской православной церкви перешло в ПЦУ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Около 300 приходов Украинской православной церкви (УПЦ) перешли под давлением или добровольно в юрисдикцию так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), что составляет менее 1% от общего количества ее приходов. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" во вторник управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич).

"Я часто общаюсь со священниками и прихожанами тех храмов, которые были захвачены, и я поражаюсь их молитвенному стоянию. Около 100 храмов у нас было рейдерским образом захвачено, где-то 220 приходов были незаконно перерегистрированы так называемой ПЦУ и где-то 78 перешли добровольно. Но из более 12 тыс. приходов, которые имеет Украинская православная церковь, это составляет менее 1%. Конечно, жалко каждую человеческую душу, которая, таким образом, может погибнуть, но ведь Господь всегда по-своему заботится о каждом из нас", - сказал митрополит.

Представители Русской православной церкви (РПЦ) и УПЦ неоднократно заявляли о том, что сторонники ПЦУ проводят захваты принадлежащих УПЦ храмов.

ПЦУ была создана после объединительного собора в Киеве на основе двух неканонических структур - Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви Киевского патриархата - и получила автокефалию в 2018 году по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Русская и Украинская православные церкви не признают ее канонической церковью. Признание ПЦУ ранее стало причиной разрыва молитвенного общения РПЦ с Константинопольским патриархатом, а также с архиепископом Афинским и всея Эллады и поддержавшими автокефалию ПЦУ архиереями Элладской православной церкви.

Ранее заместитель председателя синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов сообщил ТАСС, что ближайшее заседание Священного синода РПЦ примет необходимые постановления о взаимодействии с Александрийской церковью после того, как патриарх Александрийский Феодор II принял решение о признании ПЦУ.