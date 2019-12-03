Тестовый режим открытого неба могут ввести в Пулково с 1 января

ТАСС, 3 декабря. Использование седьмой степени "свободы воздуха" в Пулково (позволит иностранным авиакомпаниям совершать полеты в петербургский аэропорт Пулково не из "домашнего" региона) будет введено в аэропорту в тестовом режиме с 1 января 2020 года. Об этом ТАСС сообщил источник в одной из российских авиакомпаний.

"Подготовлен перечень из 30 стран, для которых возможно ведение седьмой степени свободы воздушного пространства в аэропорту "Пулково" в тестовом режиме сроком на пять лет, начиная с января 2020 года", - сказал он.

По его словам, перечень подготовлен совместно Ростуризмом, ФАС, Управлением Ленинградской области по транспорту, правительством Санкт-Петербурга, российскими авиакомпаниями и оператором Пулково "Воздушными воротами северной столицы". При определении перечня оценивались как потенциальный рынок въездного туризма, так и нанесение потенциальными конкурентами ущерба российским авиакомпаниям.

Какие страны смогут летать из Пулково в рамках открытого неба

Отобранные 30 стран разделены на две группы. Страны первой группы смогут летать в Пулково по седьмой "свободе воздуха" без ограничений. В эту группу включена 21 страна: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Авиакомпании второй группы стран смогут летать в Пулково с некоторыми ограничениями по пунктам вылета и прилета. В эту группу вошли Австрия (кроме Вены), Болгария (можно осуществлять полеты только в Софию), Великобритания (кроме Лондона), Германия (кроме Берлина, Дюссельдорфа, Гамбурга, Мюнхена), Испания (кроме Барселоны и Малаги), Италия (кроме Рима и Милана), Кипр (за исключением Ларнаки и Пафоса), Франция (кроме Ниццы и Парижа) и Чехия (кроме Праги).

Вопрос введения режима открытого неба в Пулково стал обсуждаться только в этом году. Замминистра транспорта РФ Александр Юрчик в октябре отмечал, что седьмая степень свободы будет вводиться постепенно, конкретных заявок от авиакомпаний пока нет.

Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в октябре отмечала, что такое решение может привести к финансовым потерям российских авиакомпаний.

Седьмая степень свободы воздуха

Коммерческие права на выполнения рейсов в гражданской авиации разделены на 9 степеней "свободы воздуха", по степени расширения возможностей для перевозок для авиакомпаний. Так, если первая свобода дает возможность перевозчику просто пересекать воздушное пространство иностранного государства без посадки, то уже девятая подразумевает право на перевозку пассажиров внутри иностранного государства без посадки в нем.

Седьмая "свобода воздуха" дает возможность перевозчику выполнять рейсы между двумя зарубежными странами без промежуточной посадки в домашнем регионе.