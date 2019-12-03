Землю с советских воинских мемориалов в Литве передадут в РФ к 75-летию Победы

ВИЛЬНЮС, 3 декабря. /ТАСС/. Земля с советских воинских мемориалов в Литве будет передана в РФ в рамках проекта "Дороги памяти" к 75-летию Победы. Об этом во вторник во время памятной церемонии на Воинском мемориале в Вильнюсе, посвященной Дню Неизвестного Солдата, сообщил собравшимся посол РФ в Литве Александр Удальцов.

"В 15 литовских городах представители ветеранских организаций, российского посольства берут в этот памятный день по горсти земли с мемориалов, где покоятся советские солдаты. Она будет освящена и передана на открытие главного храма Вооруженных сил РФ в Москве. У его подножия сложат землю с могил советских солдат со всего мира", - отметил дипломат.

К монументу ветераны, представители общественности, дипломаты возложили венки и цветы.

Воинский мемориал на Антакальнисе в Вильнюсе, созданный в 1951 году, является крупнейшим в Литве захоронением советских солдат. Здесь покоятся более 3 тыс. воинов 3-го Белорусского фронта, павших в 1944 году в боях за освобождение Вильнюса. Всего в литовской земле захоронены более 80 тыс. советских солдат, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.