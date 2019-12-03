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Роскомнадзор предложил разработать для педагогических вузов дисциплину "Медиаобразование"

Замглавы ведомства Вадим Субботин пояснил, что нужно подготовить преподавательский состав, для того чтобы в дальнейшем ввести эту дисциплину в школах и университетах

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор предложил Российской академии образования (РАО) разработать программу дисциплины "Медиаобразование" для педагогических вузов с целью последующего преподавания в школах. Об этом во вторник на заседании Попечительского совета РАО заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.

"Наша общая цель - минимизировать угрозы в информационном пространстве, направленные на подрастающее поколение <...>. Сегодня одной из важнейших задач мы считаем обеспечение всеобщего доступного медиаобразования. Эксперты утверждают, что цифровая компетентность родителей и преподавателей в несколько раз ниже, чем цифровая компетентность детей. При этом дети не обладают навыками критической оценки доступной информации", - сказал он.

Субботин пояснил ТАСС, что для того, чтобы дисциплину ввести в школах и университетах, нужно подготовить соответствующий преподавательский состав. "Обучать этому надо в педагогических вузах, в школах, в университетах. Это наше предложение, которое мы предлагаем учесть в программе РАО. Медиаобразование - это не только о том, как отличать правду от неправды, это еще и предмет, связанный с информационной безопасностью. Самое главное - обучить ребенка критически воспринимать любую информацию <...>. Можно находить постоянные угрозы: сегодня суицид, а завтра что-то еще. Только с критическим подходом к информации ребенок будет защищен".

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Россия
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