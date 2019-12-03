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Подготовка к 75-летию Победы

"Венок Победы", колокол Памяти и книги о героях тыла. В России готовятся к 75-летию Победы

В регионах России также будут проходить реконструкции военных событий
Описание
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, З декабря. /ТАСС/. Межрегиональную акцию "Венок Победы", проект о воспитанниках и выпускниках детских домов в военные годы "Дом, в котором я живу", издание хрестоматии с историями о героях фронта и тыла "Боги войны из Челябинской области. Они спасли мир" и другие проекты и мероприятия запланировали в регионах России в 2020 году. О том, как идет подготовка к Году памяти и славы, посвященному 75-летию Победы, рассказали ТАСС во вторник организаторы проектов на Всероссийском патриотическом форуме в Москве.

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Руководитель штаба регионального отделения общественного движения "Бессмертный полк России" в Челябинской области Елена Скорнякова представила проект "Южный Урал. Опорный край Победы", поддержанный фондом президентских грантов, частью которого является создание большой хрестоматии с историями о героях фронта и тыла. Проект призван показать, что героями являются не только солдаты, но и те, кто помогал им добиться победы. Книга, которая выйдет в рамках проекта, получила название "Боги войны из Челябинской области. Они спасли мир".

"Я представляю в "Бессмертном полку" самый крупный "тыловой регион". Книга впервые в России о подвиге в Великую Отечественную войну рассказывает при помощи современных технологий", - подчеркнула собеседница агентства.

При создании проекта использовались технологии дополненной реальности. Некоторые рассказы в книге снабжены цифровым кодом, через который читатель может найти в специальном приложении ролик, иллюстрирующий рассказ.

"История великого подвига человека, который одним из первых поднял знамя над рейхстагом, Василия Тихоновича Казанцева, 9 мая будет показана в виде 3D-реконструкции на фасаде оперного театра", - рассказала Скорнякова.

"Венок Победы" и колокол Памяти

В Год памяти и славы в Костромской области пройдет более 100 мероприятий. "Мы хотим сделать межрегиональную акцию "Венок Победы", которая у нас проходит так: пять венков по названию годов - первый венок скорби, а последний - памяти о тех годах, которые прошли", - поделился директор областного Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи "Патриот" Сергей Шиянов.

В центре у каждого венка - лампада со свечкой, она зажигается и спускается с корабля. "Когда венок опускается, ведущие рассказывают о годе войны именно региона", - сказал Шиянов. В акции примут участие 10 регионов, венки будут пускать по реке Волге.

Кроме того, планируется установка бюстов героев из Костромской области. "Мы в этом году установили бюсты [маршала] Василевского, а после этого были установлены еще пять бюстов именно имеющих отношение к Костромской области героев, это военные начальники, - подчеркнул Шиянов. - На следующий год планируется также установка с помощью Военного исторического общества еще пяти бюстов героев. И вот эта Аллея героев будет как раз закончена к 75-й годовщине".

Открытие мемориала "Колокол Памяти" в парке Победы города Костромы приурочено к Году памяти и славы. Парк Победы откроют в 75-ю годовщину Победы. В новой реконструкции парка будет фонтан памяти, имена героев-уроженцев Костромской области увековечат, указав их памятниках, выполненных из мрамора в виде развернутых книг.

"Колокол Памяти отлит из металла, найденного на местах боев", - сказал собеседник агентства.

Исторические реконструкции

На Алтае создана Ассоциация военно-патриотического воспитания Республики Алтай, куда входят разные общественные и общественно-государственные организации. Ассоциация планирует реализовать проект "Дом, в котором я живу", в ходе которого рассказать о воспитанниках и выпускниках детских домов в военные годы и об их судьбе.

"Самое основное - это связь поколений. Мы бы хотели, чтобы [на Алтае чаще] выступали дети с песнями военных лет и ансамбли пожилых людей", - сказала руководитель Ассоциации военно-патриотического воспитания республики Елена Филиппова.

Также планируется провести реконструкции военных событий в зависимости от локации. "Приезжаем в один район - реконструкция в лесу, допустим партизанский лагерь, приезжаем в другой район - другой момент реконструкции", - рассказала Филиппова.

Теги
РоссияАлтайКостромская областьЧелябинская областьПодготовка к 75-летию Победы
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