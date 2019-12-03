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В селе Северной Осетии восстановили водоснабжение, отключенное из-за прорыва трубопровода

Первого декабря из-за аварии на трубопроводе в селе Ногир водоснабжение отключилось у более 11 тыс. человек

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 декабря. /ТАСС/. Водоснабжение села Ногир в Северной Осетии, прерванное в воскресенье из-за прорыва трубопровода, восстановили. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ, топлива и энергетики.

"Специалисты в оперативном порядке провели ремонтные работы, которые завершились к вечеру понедельника. После этого приступили к заполнению систему и постепенному увеличению давления в системе. На данный момент водоснабжение населенного пункта полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

В селе Ногир проживают более 11 тыс. человек, для них был организован подвоз питьевой воды к домам.

Теги
РоссияСеверная Осетия
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