В селе Северной Осетии восстановили водоснабжение, отключенное из-за прорыва трубопровода

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 декабря. /ТАСС/. Водоснабжение села Ногир в Северной Осетии, прерванное в воскресенье из-за прорыва трубопровода, восстановили. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ, топлива и энергетики.

"Специалисты в оперативном порядке провели ремонтные работы, которые завершились к вечеру понедельника. После этого приступили к заполнению систему и постепенному увеличению давления в системе. На данный момент водоснабжение населенного пункта полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

В селе Ногир проживают более 11 тыс. человек, для них был организован подвоз питьевой воды к домам.