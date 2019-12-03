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В Набережных Челнах открыли памятник бойцу Дмитрию Бадретдинову

Памятник сержанту установили во исполнение указа президента России "О проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников"

ТАСС, 3 декабря. Бюст сержанта Дмитрия Бадретдинова, героически погибшего в 2000 году в Чечне в составе 6-й роты псковских десантников, открыли во вторник в школе № 46 города Набережные Челны. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа.

"Символично, что мы открываем памятник именно здесь, в школе, где Дмитрий учился. Он был настоящим патриотом, несколько раз приходил в военкомат с просьбой взять в армию, отправить в Воздушно-десантные войска", - цитирует пресс-служба военного комиссара Татарстана Сергея Погодина.

Памятник установили во исполнение указа президента России "О проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников". В открытии бюста приняли участие представители округа, военного комиссариата республики, члены правительства Татарстана.

Бадретдинов родился 23 мая 1980 года. В 1998 году был призван в Вооруженные силы РФ, служил в 4-й, а затем в 6-й роте 104 парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Псковской воздушно-десантной дивизии. Бадретдинов героически погиб, защищая товарищей, 1 марта 2000 года во время боя в Аргунском ущелье Шатойского района Чечни, за что был посмертно награжден орденом Мужества. Его похоронили на аллее Славы на Орловском кладбище Набережных Челнов.

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье 6-я рота псковских десантников вступила в бой с группировкой из 2500 боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба. В бою погибли 84 военнослужащих. Это стало самой крупной потерей Вооруженных сил РФ во время контртеррористической операции на Северном Кавказе, отмечается в сообщении.

В июле 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников.

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