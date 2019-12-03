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Добровольцы из стран СНГ в Сочи обменялись опытом реализации волонтерских проектов

Представители Узбекистана, Молдавии, Таджикистана и Белоруссии рассказали о своих проектах в сфере экологии, культуры и образования

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Волонтеры из России, Армении, Белоруссии, Молдавии, Узбекистана и Таджикистана во вторник обсудили опыт реализации добровольческих проектов в своих странах на дискуссионной площадке "СНГ: сотрудничество через волонтерство на государственном уровне".

Об опыте международного сотрудничества рассказала федеральный координатор Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Мария Якунчикова. "У нас в движении существует шесть базовых направлений: волонтерская помощь медицинским организациям, санитарно-профилактическое просвещение населения, популяризация здорового образа жизни, популяризация кадрового донорства, профориентация школьников в медицину и обучение первой помощи, сопровождение мероприятий. Наше международное сотрудничество осуществляется в нескольких форматах, и первый формат - наиболее удобный для нас и в принципе для наших партнеров - это создание страновых центров по медицинскому волонтерству за рубежом. На сегодняшний день у нас четыре страновых центра, сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве с республикой Чад о создании там странового центра по медицинскому волонтерству, также у нас открыты страновые центры в республике Казахстан, Киргизской Республике, Республике Армения и Республике Таджикистан", - рассказала она. По словам координатора, страновой центр - это структура, которая развивает медицинское волонтерство в той или иной стране в соотвествии с потребностями местного здравоохранения. "У нас есть шесть базовых направлений, которые мы готовы, в свою очередь, транслировать за рубеж и передавать нашим партнерам наработанные нами методические рекомендации, образовательные материалы", - добавила Якунчикова.

Представитель Армении Микаэль Мартиросян рассказал о важности роли студенческого совета в улучшении качества образования и развития университетов. Еще один волонтер из Армении подчеркнул, что участие в международной добровольческой деятельности позволяет не только изучить новые языки, но и понять другие культуры и их особенности.

О своих проектах в сфере экологии, культуры и образования во вторник рассказали и представители Узбекистана, Молдавии, Таджикистана и Белоруссии. Так, волонтер из Белоруссии рассказала о проекте "Замки Белоруссии" по работе с объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также об опыте восстановления исторических усадеб. Волонтер из Таджикистана рассказала о волонтерских проектах по противодействию домашнему насилию и вступлению молодых людей в террористические организации, а представитель Узбекистана - об инклюзивном волонтерстве в детских интернатах и благотворительных ярмарках.

Вадим Белый из Молдавии рассказал о проекте "СНГ: интеллект без границ". "Наша задача - это работа с молодежью и донесение до них в игровой форме именно определенных ценностей. На нашем счету за 12 лет уже больше 1,5 тыс. игр как местного, так и международного формата", - рассказал он, подчеркнув, что такие интеллектуальные игры помогают укрепить связи между странами-участницами СНГ.

О форуме

Международный форум добровольцев проходит со 2 по 5 декабря в Сочи. Мероприятие приурочено к Национальному и Международному дню волонтера, который отмечается 5 декабря, в этом году свой пятилетний юбилей отмечают Всероссийский форум добровольцев, который впервые состоялся именно в Сочи, а также XXII зимние Олимпийские игры. В мероприятии принимают участие более 7 тыс. волонтеров из 80 стран мира, среди которых лидеры добровольческих объединений, руководители волонтерских проектов и представители некоммерческих организаций и благотворительных фондов. С 2019 года Форум является частью Федерального проекта "Социальная активность" Национального проекта "Образование" и подводит итоги проделанной работы по развитию волонтерства и вовлечению граждан Российской Федерации в добровольческую деятельность.

Теги
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