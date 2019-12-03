Путин поздравил преподавателей и студентов института Ипполитова-Иванова со 100-летием вуза

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил преподавателей, студентов, аспирантов и выпускников Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова по случаю 100-летия вуза. Текст телеграммы опубликован во вторник на сайте Кремля.

"Отрадно, что сегодня в стенах вуза внедряются новые образовательные методики, ведется активная исследовательская, просветительская работа, проходят престижные фестивали и конкурсы. Уверен, что такой подход позволит вам и впредь динамично развиваться, сохранять и приумножать замечательные традиции, заложенные вашими предшественниками, прежде всего выдающимся деятелем отечественной культуры Ипполитовым-Ивановым", - говорится в сообщении.

Во вторник в Москве проходит гала-концерт, приуроченный к 100-летию института. В его рамках состоится IV церемония вручения Международной премии в области музыкальной педагогики имени Ипполитова-Иванова. В концерте участвуют Московский молодежный камерный и симфонический оркестры под управлением Юрия Симонова, а также Юрий Башмет (альт), Максим Венгеров (скрипка), Борис Березовский (фортепиано), Борис Андрианов (виолончель) и др.

Михаил Михайлович Ипполитов-Иванов (1859-1935) - автор "Юбилейного марша" для симфонического оркестра, опер "Руфь", "Ася" и других сочинений. Вошел в историю как один из основоположников отечественной системы музыкального образования и первый выборный ректор Московской консерватории. Основанный при его поддержке Музыкально-педагогический институт (тогда - народная музыкальная школа) подарил стране такие таланты, как Людмила Зыкина, Максим Венгеров, Михаил Воскресенский, Алла Пугачева, Надежда Кадышева, Людмила Рюмина, Екатерина Шаврина, Игорь Матвиенко, Сергей Мазаев, Александр Малинин, Левон Оганезов, Петр Фоменко и многие другие.