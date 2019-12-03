Москва, Краснодар и Северная Осетия собрали больше всего средств на создание храма ВС РФ

ПСКОВ, 3 декабря. /ТАСС/. Жители Москвы, Ростовской области, Краснодарского края и Северной Осетии оказались наиболее активными в сборе пожертвований на строительство главного храма Вооруженных сил РФ, сообщил во вторник на пресс-конференции в Пскове гендиректор благотворительного фонда "Воскресение", который собирает пожертвования на строительство храма, Александр Каньшин.

"[Наиболее активные регионы, участвующие в сборе средств] - это Москва, Московская область, Ростовская область, Краснодарский край, Калужская область, Республика Северная Осетия. Дело не только в деньгах. Многие организации, предприятия дают металл, кирпич, бетон, краны, технику. К примеру, колокола отлиты из бронзы воронежским заводом совершенно бесплатно, они подарили храму. Концерн "Калашников" дарил другие материалы, и так далее. Жертвователей сотни тысяч, потому что некоторые коллективно: ветеранские организации, военные комиссариаты, ДОСААФ", - сказал Каньшин.

По его словам, строительство храма "идет полным ходом". "Он будет освящен, войдет в строй к 9 мая следующего года. На сегодняшний день собрано более 3 млрд рублей. Храм имеет контуры, купола, кресты подняты на храме, подведены все коммуникации, начинается внутреннее убранство. Над строительством храма работают тысячи людей. Храм строится по инициативе министра обороны Сергея Шойгу, при поддержке президента РФ Владимира Путина и патриарха Московского и Всея Руси Кирилла", - сказал гендиректор фонда.

Каньшин также отметил, что вместе с открытием храма, будет введен в эксплуатацию историко-мемориальный комплекс "Дорога памяти", где будут увековечены имена всех воинов, сражавшихся против германских захватчиков.

"Вокруг храма стоится музейный комплекс "Дорога памяти". Музей создан вокруг храма, его длина 1,4 тыс. шагов, по количеству дней Великой Отечественной войны. В этом музее будут размещены фотографии всех 33 млн наших соотечественников, которые были призваны в годы Второй мировой войны. Сейчас идет огромная работа по сбору информации, фотографий. Уже собраны материалы на 14,5 млн россиян. Из Псковского края в годы войны было мобилизовано 200 тыс. человек. Министр обороны РФ поставил задачу, что в этом храме будет увековечен не только подвиг тех, кто сражался в годы Великой Отечественной войны, но и подвиги, мужество и героизм, проявленные нашими военнослужащими в горячих точках, в том числе на Кавказе, в Сирийской [Арабской] Республике", - рассказал он.

Главный храм Вооруженных сил РФ возводится на добровольные пожертвования и будет открыт в 2020 году в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" к 75-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне. Главный военный храм станет центром воинской славы и всенародной памяти о павших воинах в годы самой кровопролитной войны в истории человечества. Он будет символизировать духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества.